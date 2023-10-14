Гаспачо
Блог

«Я бы справился». Пулишич первым рвался в ворота после удаления Меньяна

серия А Италия серия А Италия
Клубы Клубы
Оливье Жиру Оливье Жиру
Милан Милан
Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич
Футбол Футбол

Кристиан Пулишич стал одним из героев матча «Милана» с «Дженоа», забив победный мяч. В матче не обошлось без хаоса: оба вратаря получили красные карточки. Интересно, что американский футболист предложил заменить Майка Мейньяна, но команда выбрала Оливье Жиру.

Как сообщает Daily Mail, Пулишич сказал: «Несколько парней подбежали и спросили: «Кто будет в воротах?». И я ответил: «Я буду. Я буду рад, если это потребуется».

Но потом Оливье сказал, что он сделает это. Я думаю, тренер вратарей был бы согласен с ним. Это безопаснее. Он немного больше, но, думаю, я бы справился. Но он встал в ворота и сделал отличную работу».

Milan go top with late Pulisic strike at Genoa as Giroud ends match in goal | Reuters

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chuha-Motibg
Если б не безмозглый судья Пулишич и Леао выбегали на одного защитника в пустые ворота. Поэтому Пулишич был полезнее на поле чем на раме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий