«Я бы справился». Пулишич первым рвался в ворота после удаления Меньяна

Кристиан Пулишич стал одним из героев матча «Милана» с «Дженоа», забив победный мяч. В матче не обошлось без хаоса: оба вратаря получили красные карточки. Интересно, что американский футболист предложил заменить Майка Мейньяна, но команда выбрала Оливье Жиру.

Как сообщает Daily Mail, Пулишич сказал: «Несколько парней подбежали и спросили: «Кто будет в воротах?». И я ответил: «Я буду. Я буду рад, если это потребуется».

Но потом Оливье сказал, что он сделает это. Я думаю, тренер вратарей был бы согласен с ним. Это безопаснее. Он немного больше, но, думаю, я бы справился. Но он встал в ворота и сделал отличную работу».