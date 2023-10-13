В Месси во время матча плюнул игрок сборной Парагвая - реакция Лео бесценна🔥🔥🔥

Повел себя как мужчина.

В матче отбора на Кубок мира сборная Аргентины встречалась с Парагваем (1:0), Лео Месси появился на поле только во втором тайме.

В одном из моментов аргентинец вступил в разговор с Антонио Санабрией - парагвайцем, представляющим итальянский «Торино». Когда Лео отвернулся, соперник плюнул ему на спину.

После матча Лео так отреагировал на инцидент: «В раздевалке мне сказали, что кто-то в меня плюнул. Правда в том, что я даже не знаю, кто этот «мальчик». Я не хочу придавать ему никакой дополнительной значимости».