Гаспачо
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В Месси во время матча плюнул игрок сборной Парагвая - реакция Лео бесценна🔥🔥🔥

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Повел себя как мужчина.

В матче отбора на Кубок мира сборная Аргентины встречалась с Парагваем (1:0), Лео Месси появился на поле только во втором тайме.

В одном из моментов аргентинец вступил в разговор с Антонио Санабрией - парагвайцем, представляющим итальянский «Торино». Когда Лео отвернулся, соперник плюнул ему на спину.

После матча Лео так отреагировал на инцидент: «В раздевалке мне сказали, что кто-то в меня плюнул. Правда в том, что я даже не знаю, кто этот «мальчик». Я не хочу придавать ему никакой дополнительной значимости».

8 комментариев

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Безымянный болельщик
Плевать в человека в принципе нехорошо, а уж что-то делать в спину (бить, плевать) так вообще отвратительно.
+12
0
+12
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олд бич
-бабушка, извините, я вам на ногу наступил!
-ничего, сынок, я тебе уже на спину плюнула!
+4
-1
+3
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Nike of FW
Заявка на переход в Хетафе.
+1
0
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Нелицеприятный
Месси, когда был молодым, тоже так пару раз делал. Типикал ЮА
+2
-1
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Алексей Сырчин
Кто ж так плюет, поучился бы у Фёллера))
0
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Igor Burlakov
Продолжайте вести наблюдение
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Юрич43
Ответ Алексей Сырчин
Кто ж так плюет, поучился бы у Фёллера))
у Райкарда...Феллер умывался
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