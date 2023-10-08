📸Суарес после «фола» решил показать что-то из брейк-данса. Соперник из «Интернасьоналя» не оценил

Уругваец не изменяет себе.

В последней игре за «Гремио» Луис Суарес решил устроить бенефис имени себя.

После того как соперник даже не коснулся его во время неловкого прыжка, уругваец упал на землю, а затем неожиданно вскочил, будто бы вспомнил, что раньше ходил на курсы брейк-данса.

После того как игроку «Интернасьоналя» показали желтую карточку, Суарес посмотрел на него таким взглядом. Шалость удалась!

Реакция Рене − бесподобна.

«Гремио» Суареса проиграл со счетом 3:2, а сам форвард во втором тайме забил гол прямым ударом со штрафного.

В общей сложности 36-летний футболист забил 18 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за бразильскую команду.

Суарес собирается покинуть «Гремио» в конце года.