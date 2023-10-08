📸Суарес после «фола» решил показать что-то из брейк-данса. Соперник из «Интернасьоналя» не оценил
Уругваец не изменяет себе.
В последней игре за «Гремио» Луис Суарес решил устроить бенефис имени себя.
После того как соперник даже не коснулся его во время неловкого прыжка, уругваец упал на землю, а затем неожиданно вскочил, будто бы вспомнил, что раньше ходил на курсы брейк-данса.
После того как игроку «Интернасьоналя» показали желтую карточку, Суарес посмотрел на него таким взглядом. Шалость удалась!
Реакция Рене − бесподобна.
«Гремио» Суареса проиграл со счетом 3:2, а сам форвард во втором тайме забил гол прямым ударом со штрафного.
В общей сложности 36-летний футболист забил 18 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за бразильскую команду.
Суарес собирается покинуть «Гремио» в конце года.
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