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Он вам не нападающий! «Милан» добавил Жиру в список голкиперов и сделал вратарскую форму для Оливье

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В 37 лет Оливье Жиру осваивает новые позиции на поле. Француз заменил в воротах удаленного Меньяна на 98-й минуте матча «Дженоа» — «Милан».

Оливье не просто лениво стоял у рамы, прислонившись к штанге, он активно защищал свою команду. В одном из эпизодов нападающий-голкипер даже сделал эффектный сейв.

После матча Жиру признался, что такой опыт пришелся ему по душе. Вратарские навыки Оливье оценили и в сборной Франции. В твиттере «синих» появилась публикация: «Теперь нам пришлось обновить список [вратарей]».

«Милан» тоже модифицировал список игроков команды. На официальном сайте «россонери» Жиру убрали из числа нападающих.

Но добавили в перечень голкиперов!

Разумеется, голкиперу Жиру нужна именная вратарская футболка!

Такая форма приглянулась самому Ибрагимовичу. Златан написал в соцсетях: «Я хочу эту футболку. Никогда не поздно найти свою позицию!»

Заветная футболочка отправилась к Златану.

Жозеп Мартинес, голкипер «Дженоа», покинул поле вслед за Меньяном. В истории Серии А зафиксировано лишь два случая, когда арбитр удалял вратарей команд-соперниц. Впервые это произошло в 1992 году, когда «Торино» встречался с «Интером».

А второй раз такая ситуация сложилась как раз в матче восьмого тура итальянского первенства.

Как вам Жиру в роли голкипера?

1 комментарий

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MajestySport
Это несомненно войдет в историю, а так же как это приподнесли и раскрутили дальше клубы и сборная.
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+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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