😩 «Мы привыкли к этому, когда приезжаем на «Бернабеу». Винисиус завел в депрессию фанатов « Вильярреала». И игроков 💀

Если вы не смотрели матч «Реала» и «Вильярреала», то вероятно, подумали, что «сливочные» без проблем разобрались с «желтой субмариной». Но даже эти 3:1 получились привычно скандальными.

Если спросить из-за кого, то кто первым придет вам на ум? Предположим, что самый популярный ответ – Винисиус.

И значит мы обошлись без сенсаций.

Сначала появились вопросы к пенальти, заработанному (а позже и реализованному) Винисиусом.

Может касание и было, но падение бразильца было слишком наигранным.

Реакция фанатов.

💭 «Не верю своим глазам».

💭 «Лига приколов».

💭 «Зачем существует VAR?»

💭 «Это пенальти…»

Позже всех удивило удаление Сантьяго Моуриньо. Фанаты уверены, что вингер «Реала» нагло симулировал. Впрочем, тут все видно.

💭 «Винисиус заслуживает наказание лишь за требование наказания».

💭 «VARdrid, помним».

💭 «Винисиус никогда не сможет выиграть «Золотой мяч». Он удивительно отвратительный 💭игрок без стыда, достоинства или какого-либо понимания честной игры.

💭 «Зато все они защищали Нуну Мендеша за куда более очевидный фол».

Хавбек «Вильярреала» Санти Комесанья прокомментировал эти моменты:

«Я не знаю, что сказать. Винисиус просто упал, за что получил пенальти. Позже мой коллега выиграл единоборство с ним, за что получил вторую желтую, ведь Винисиус упал. Зачем они сделали VAR? Но мы привыкли к этому, когда приезжаем на «Бернабеу».