📸 Что творится в Серии А?! В матче «Дженоа» — «Милан» удалили обоих голкиперов, на ворота встал Жиру и сделал блестящий сейв

Нельзя сказать, что полевые игроки часто занимают место в воротах. А уж когда в матче удаляют вратарей обеих команд – это настоящая редкость.

Зрители встречи «Дженоа» и «Милана» стали свидетелями исторической игры.

На 98-й минуте Меньян получил прямую красную за то, что, выйдя за линию штрафной, в прыжке коленом попал в грудь Экубану.

Ситуацию пришлось спасать Жиру! Француз встал в ворота «россонери».

К этому моменту «Милан» лидировал со счетом 1:0. Но игроков «Дженоа» такой расклад решительно не устраивал, они неслись в атаку.

В одном из эпизодов Оливье героически спас команду, бросившись навстречу сопернику и рукой выбив мяч.

Наступила 13-я минута компенсированного времени. Мартинес, вратарь «Дженоа», после углового пошел в подкат и сбил Мусу. За это голкипер получил вторую желтую и покинул поле вслед за Меньяном.

Хозяевам повезло немного больше, у них еще оставались замены. Поэтому вместо защитника Де Винтера на поле вышел резервный голкипер Леали.

А ведь мы могли увидеть еще одного полевого игрока в раме. Полузащитник Беркан Кутлу уже начал надевать футболку Мартинеса, но место в воротах «Дженоа» все же занял Леали.

Матч все равно уверенно можно назвать знаменательным. До этого дня в истории Серии А зафиксирован лишь один случай, когда вратари обеих команд покинули поле раньше времени. Дело было в марте 1992 года. Тогда с «Торино» встретился другой клуб из Милана – «Интер».

Встреча 1992 года закончилась нулевой ничьей, а в матче «Дженоа» и «Милана» победа осталась за «россонери». Гол Пулишича стал единственным в игре.

Футбольная магия!