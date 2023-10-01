🙈«Невозможно». Неймар отреагировал на ужасный газон, на котором предстоит сыграть «Аль-Хилалю»
Что-то пошло не так.
На следующей неделе «Аль-Хилаль» отправится в Иран, чтобы на стадионе «Азади» сыграть против местной команды «Нассаджи».
В социальных сетях появились кадры того, как работники арены готовят газон к игре. Состояние травы, мягко говоря, оставляет желать лучшего и выглядит все ужасно.
А лидер «Аль-Хилаля» Неймар, похоже, не подозревал, в каких условиях ему придется играть. Он увидел видео и ответил на твит так: «Это невозможно».
Бразилец мог бы еще несколько лет выступать в Европе, но выбрал Ближний Восток. Теперь ему придется окунуться в местный колорит. Неймар узнает, что такое поле-огород.
За такую зарплату хот на горах