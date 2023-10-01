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🙈«Невозможно». Неймар отреагировал на ужасный газон, на котором предстоит сыграть «Аль-Хилалю»

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Нассаджи
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Что-то пошло не так.

На следующей неделе «Аль-Хилаль» отправится в Иран, чтобы на стадионе «Азади» сыграть против местной команды «Нассаджи».

В социальных сетях появились кадры того, как работники арены готовят газон к игре. Состояние травы, мягко говоря, оставляет желать лучшего и выглядит все ужасно.

А лидер «Аль-Хилаля» Неймар, похоже, не подозревал, в каких условиях ему придется играть. Он увидел видео и ответил на твит так: «Это невозможно».

Бразилец мог бы еще несколько лет выступать в Европе, но выбрал Ближний Восток. Теперь ему придется окунуться в местный колорит. Неймар узнает, что такое поле-огород.

3 комментария

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akmyradov
Возможно
За такую зарплату хот на горах
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-1
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Кокич
А мог бы на хороших газонах в Англии играть, но что-то не срослось :)
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Negoro
Они не только укладывают, но и молятся. Заодно.
0
0
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