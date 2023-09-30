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Живой талисман «Кельна» Хеннес выходит на поле перед каждым домашним матчем клуба. В последний раз что-то пошло не так

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Вот это рвение.

У немецкого «Кельна» есть замечательная традиция. Вот уже более 70 лет перед каждым домашним матчем клуба на поле выходит живой талисман − козел по кличке Хеннес. Сейчас эту почетную миссию выполняет уже девятая версия этого животного.

По легенде Хеннес I появился в «Кельне» благодаря хозяину местного цирка, а имя козел получил в честь тренера, который тогда тренировал команду − Хеннеса Вайсвайлера. Когда мужчина взял парнокопытное животное на руки, то тот справил на него нужду. Все посчитали это знаком, что козленок таким образом выбрал именно этого человека.

В недавней домашней игре Хеннес IX должен был выполнить традиционный выход на поле на поводке с сопровождающим. Но обычное занятие стало еще более веселым, чем обычно. По крайней мере, для окружающих.

У кромки поля как раз совершали разминку игроки «Кельна». Они разминали мышцы перед матчем, совершая беговую работу. По-видимому Хеннес IX хотел присоединиться к футболистам и быстро рванул на газон. Мужчина, который должен был держать козла за поводок, продолжил выполнять эту миссию, за что и поплатился: проехал по полю на животе.

Джинсы и клубная джерси стали зелеными, а Хеннес IX, как ни в чем не бывало медленно пошел за пределы поля.

Кстати, впервые за всю историю этой славной традиции козел-талисман дал потомство. В 2020 году Хеннес IX со своей «женой» Ильзой обзавелись двумя детьми−козочками.

3 комментария

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DIN27
а у Кёльна нет женской футбольной команды для козы?
+2
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Игорь М.
Классная история)
0
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Agent Smith
Сейчас тут будут шутки про Месси.
0
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