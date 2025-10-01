«Если бы ты играл в футбол, то знал бы, о чем я говорю». Нойер осадил журналиста за намек на вину в голе Оршича 😆

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал гол Мислава Оршича. Кажется, немец не очень хочет это обсуждать.

– Мяч был неберущийся?

– Да.

– Вы поздно среагировали?

– Нет. Ты был вратарем?

– Честно говоря, нет.

– Жаль. Сначала мяч летел прямо, а затем изменил траекторию. Он направлялся в мою сторону, но потом, когда уже поздно, вы видите, что он берет правее. Если бы ты играл в футбол, то знал бы, о чем я говорю. Это ответ на вопрос.

Фанаты поддержали жесткий ответ вратаря.

💭 «Хорошенько его поджарили».

💭 «Жестко».

💭 «Как тут можно винить Нойера?»

💭 «Бедный журналист».