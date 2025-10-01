«Если бы ты играл в футбол, то знал бы, о чем я говорю». Нойер осадил журналиста за намек на вину в голе Оршича 😆
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал гол Мислава Оршича. Кажется, немец не очень хочет это обсуждать.
– Мяч был неберущийся?
– Да.
– Вы поздно среагировали?
– Нет. Ты был вратарем?
– Честно говоря, нет.
– Жаль. Сначала мяч летел прямо, а затем изменил траекторию. Он направлялся в мою сторону, но потом, когда уже поздно, вы видите, что он берет правее. Если бы ты играл в футбол, то знал бы, о чем я говорю. Это ответ на вопрос.
Фанаты поддержали жесткий ответ вратаря.
💭 «Хорошенько его поджарили».
💭 «Жестко».
💭 «Как тут можно винить Нойера?»
💭 «Бедный журналист».
И там не было ничего не бегущегося