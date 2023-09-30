💰 Моуринью признался, что летом мог стать самым высокооплачиваемым тренером в истории. Но отказался, потому что дал слово фанатам «Ромы» 🥹

Жозе Моуринью признался, что этим летом ему поступило «самое крупное, важное и безумное» предложение в тренерской карьере.

60-летний наставник «Ромы» был тесно связан со слухами о возможном уходе из клуба.

По информации Coriello Dello Sport, Моуринью предложили двухлетний контракт на 120 миллионов евро, по которому он должен был возглавить сборную Саудовской Аравии. Если бы португалец согласился, то стал бы самым высокооплачиваемым тренером в мире.

А сам Моуринью сообщил, что отказался от двух предложений от саудовских клубов - «Аль-Ахли» и «Аль-Хилаля». Тренеру предлагали более 30 миллионов евро за сезон.

«Я решил отказаться от переезда, поскольку хочу остаться в «Роме».

Летом у меня было самое крупное, важное и безумное предложение о работе, которое когда-либо было в истории футбола. Я отказался.

В футболе и в жизни все сложно. Когда я винил себя в проблемах клуба, то был неправ. Это сложнее, чем кажется. До 30 июня 2024 года я буду здесь - до последнего дня. Я дал слово болельщикам.

Я не боюсь выйти на поле и услышать свист стадиона. Если люди захотят найти меня, то сделают это в Тригории, где я живу. Мне не страшно», - заявил Жозе.