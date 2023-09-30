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💰 Моуринью признался, что летом мог стать самым высокооплачиваемым тренером в истории. Но отказался, потому что дал слово фанатам «Ромы» 🥹

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Жозе Моуринью признался, что этим летом ему поступило «самое крупное, важное и безумное» предложение в тренерской карьере.

60-летний наставник «Ромы» был тесно связан со слухами о возможном уходе из клуба.

По информации Coriello Dello Sport, Моуринью предложили двухлетний контракт на 120 миллионов евро, по которому он должен был возглавить сборную Саудовской Аравии. Если бы португалец согласился, то стал бы самым высокооплачиваемым тренером в мире.

А сам Моуринью сообщил, что отказался от двух предложений от саудовских клубов - «Аль-Ахли» и «Аль-Хилаля». Тренеру предлагали более 30 миллионов евро за сезон.

Mourinho's Roma seen from an American international football fan: the giant is awakening

«Я решил отказаться от переезда, поскольку хочу остаться в «Роме».

Летом у меня было самое крупное, важное и безумное предложение о работе, которое когда-либо было в истории футбола. Я отказался.

В футболе и в жизни все сложно. Когда я винил себя в проблемах клуба, то был неправ. Это сложнее, чем кажется. До 30 июня 2024 года я буду здесь - до последнего дня. Я дал слово болельщикам.

Я не боюсь выйти на поле и услышать свист стадиона. Если люди захотят найти меня, то сделают это в Тригории, где я живу. Мне не страшно», - заявил Жозе.

6 комментариев

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Тиджани Бабангида
«Рому» сложно отнести к записным фаворитам. Моуриньо сделал непростой выбор - не всем по силам побороть соблазн.
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Mbest77
Очень странно приглашать Мауриньо всего на 2 года.
Такого плана проекты долгосрочные, строительство всей системы подготовки игроков начиная с детского возраста, а не 2 года всего.
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DaniZero
Я всегда был за Мауринье - спешал намбэ уан-для меня он, но по ходу пьесы в Роме он как тренер все. Сливают может быть его , в последней игре не плохо смотрелись, но пропустили и посыпались. В этом году если пропускают первыми все считай смерть. Нужно наверное в сборную Португалии уже уходить, может там новый вызов и перезагрузится Спешл намбе уан.
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Школьник Спарты
Какой же Моур крутой!
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roberto
10 за два года и 115 за расторжение контракта
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Dooomer
Ответ Mbest77
Очень странно приглашать Мауриньо всего на 2 года. Такого плана проекты долгосрочные, строительство всей системы подготовки игроков начиная с детского возраста, а не 2 года всего.
Опасались потом неустойку платить ). А так он редко когда больше двух лет задерживался.
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