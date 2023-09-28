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В «Дортмунде» переживают из-за карьеры вундеркинда Адейеми. По мнению клуба, проблему зовут Лоредана

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Девушка стала важнее, чем футбол.

В июле 2022 года в «Дортмунд» из «Зальцбурга» за 30 млн евро перебрался 20-летний форвард Карим Адейеми. Он должен был на годы стать решением атакующих проблем команды Терзича, но вместо этого стал одной из них.

В прошлом сезоне он пытался адаптироваться в более сильной лиге и можно сказать, что у него это получилось: в 24 матчах Бундеслиги игрок набрал 6+5 по системе «гол плюс пас». Однако в этом сезоне кажется, что немец стагнирует. Цифры пугают тренерский штаб и руководство «шмелей»:

▪️ В сезоне-2023/24 Адейеми сыграл в пяти матчах (четыре в Бундеслиге и один в Лиге чемпионов) − ноль результативных действий;

▪️ В его активе всего два удара по воротам;

▪️ Карим пятнадцать раз пытался обыграть соперника на дриблинге − двенадцать попыток были неудачными.

Эдин Терзич уже сделал выводы и последовало суровое наказание: в последнем туре против «Вольфсбурга» «золотой мальчик» присел на скамейку запасных и не получил ни минуты.

Причем здесь девушка Адейеми?

Изменения произошли летом, когда Карим Адейеми начал встречаться с 28-летней хип-хоп исполнительницей Лореданой (полное имя − Лоредана Зефи Алиу), у которой 3,2 млн подписчиков в инстаграм и 1,58 млн на Youtube.

У нее есть четырехлетняя дочь от неудачного брака с рэпером Mozzik Хана, которой Адейеми стал уделять времени больше, чем футболу. Как утверждает Bild, ребенок не дает покоя по ночам, а игроку нужно время на восстановление после тренировок.

О любви Адейеми и Лореданы стало известно в июле, когда он стал публиковать совместные фотографии. Они оба делились милыми снимками из поездок во Флоренцию и Лондон. Вундеркинда «Дортмунда» не раз видели на базе клуба, сидящим за рулем ее авто.

Советник «Дортмунда» Маттиас Заммер жестко критиковал Карима Адейеми после слабой игры в «ПСЖ»: «Мне совершенно не нравится, когда ты совершаешь ошибку и говоришь: «Мне нужно минуту подумать». Это очень плохой сигнал. Это должно прекратиться».

Армин Ройтершан, помощник Терзича, в присутствии тренера отчитал игрока: «Иногда тебе сильно не хватает серьезности».

Эдин Терзич и спортивный директор Себастьян Кель уже вызывали Адейеми на ковер в прошлом сезоне и требовали от него большей самоотдачи на тренировках. Теперь им предстоит вновь попытаться достучаться до молодого игрока, в голове которого лишь любовь.

4 комментария

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rude.
У нас это называлось ПЗР - ##### затмила разум
+3
0
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Аврал
Когда юнца за писю берёт дамочка постарше....какой футбол вашу мать....:))
+4
-1
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Александр Калачев
Ивлеева что ли
+2
0
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3192768.html?sl=1
0
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0
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