🤬 «Позор футбола». Меган Рапино снова выбесила соцсети. Ей понадобилось для этого просто приехать на стадион

Звезда женского футбола Меган Рапино снова попала в неприятную историю.

На этот раз американская футболистка решила более явно побесить фанатов. И не только их.

Колонки...

Обладательница «Золотого мяча», похоже, оценила образ злодейки, решив сделать его еще более выразительным.

Реакция соцсетей была незамедлительной.

«Говорят, что она так будет идти до Рестлмании».

«Я ее просто ненавижу».

«Ребят, Неймар делал так, когда ему было 17 лет. Признайтесь, что вас просто бесит она».

«Позор футбола».

«Игроки НБА все время ходят с колонками. В чем проблема?»

«Кто это?»

«Это она после поражения «Далласу U15»?

«Каждый раз, когда я ее вижу: (ниже)».

А как вы относитесь к Меган Рапино? Или к колонкам.