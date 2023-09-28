Знакомьтесь, Хлое Келли - лучший дрибблер женского футбола и девушка, которая любит отмечать голы со снятой футболкой

В футбол она умеет играть не хуже многих мужчин-профессионалов.

Вы наверняка знаете Хлое по этому кадру.

Да-да, именно она забила решающий гол в финале чемпионата Европы по футболу среди женщин: в финале зарубились Англия и Германия, а на стадионе «Уэмбли» собралось 87 192 зрителя – это рекорд для мужских и женских Евро!

Решающий матч вышел максимально эмоциональным. 1:1 в основное время и победный гол англичанок на 110-й минуте! Забила именно Келли.

Хлое родилась 15 января 1998 года в Лондоне. Футболом увлеклась с самого детства, занималась в школе «Куинз Парк Рейнджерс», а потом перешла в академию «Арсенала».

В 2018-м Хлое подписала полноценный контракт с клубом из Ливерпуля - «Эвертоном». А летом 2020-го девушку перехватил «Манчестер Сити», где она сходу выиграла Кубок Англии.

Известно Хлое в основном тем самым голом в финале и ярким празднованием, но на деле девушка является чуть ли не лучшим дриблером в мировом женском футболе.