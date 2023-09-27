Нигериец настроен очень серьезно.

Виктора Осимхена обидел ролик, опубликованный «Наполи» в TikTok. Клуб выложил видео, в котором показал, как форвард просит рефери Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указывает на точку, нигериец сам наносит удар – и промахивается. Игра завершается со счетом 0:0.

Видеоряд сопровождается юмористической озвучкой тонким голосом, также добавлены субтитры: «Дайте пенальти, пожалуйста!»

Впоследствии ролик был удален, однако Роберто Календа, агент Осимхена, выпустил заявление, в котором сообщил о возможном обращении в суд.

«То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости.

Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», – сказано в заявлении агента.

Вскоре фанат нашли в TikTok еще одно довольно странное видео с участием Виктор в образе кокоса.

Сам нигериец удалил большую часть фотографий, относящихся к неаполитанцам, со своей страницы в инстаграме, но оставил снимки, связанные с национальной сборной и предыдущими клубами.