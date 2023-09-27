Гаспачо
Блог

Скандал в «Наполи» - главная звезда команды Виктор Осимхен собирается подать в суд на клуб из-за шуточного видео в TikTok😱😱😱

Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Клубы Клубы
Наполи Наполи
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Нигериец настроен очень серьезно.

Виктора Осимхена обидел ролик, опубликованный «Наполи» в TikTok. Клуб выложил видео, в котором показал, как форвард просит рефери Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указывает на точку, нигериец сам наносит удар – и промахивается. Игра завершается со счетом 0:0.

Видеоряд сопровождается юмористической озвучкой тонким голосом, также добавлены субтитры: «Дайте пенальти, пожалуйста!»

Впоследствии ролик был удален, однако Роберто Календа, агент Осимхена, выпустил заявление, в котором сообщил о возможном обращении в суд.

«То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости.

Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», – сказано в заявлении агента.

Вскоре фанат нашли в TikTok еще одно довольно странное видео с участием Виктор в образе кокоса.

Сам нигериец удалил большую часть фотографий, относящихся к неаполитанцам, со своей страницы в инстаграме, но оставил снимки, связанные с национальной сборной и предыдущими клубами.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dan Kennedy
Наполи после чемпионства превращается в Спартак...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Привет от старых штеблет
ждём трансфер в Челси в ближайшее окно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
это издательство со стороны клуба, на официальной странице клуба высмеивать игрока.... там еще второе видео есть про кокос)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий