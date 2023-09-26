Гаспачо
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Чтооо? Икарди разыграл пенальти с партнером, но не забил в пустые

Керем Актюркоглу Керем Актюркоглу
Мауро Икарди Мауро Икарди
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Мауро Икарди не дает поводов скучать: в матче третьего тура чемпионата Турции форвард получил пас от Керема Актюркоглу с одиннадцатиметровой отметки, но не забил.

Однако не все так плохо: на 42-й минуте форвард все-таки забил с передачи Актюркоглу.

9 комментариев

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RokeSantaCruz
Почему это так смешно
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Joey Ramone
Когда-то одним из лучших напов в мире был, нда.. И ему всего 30 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+3
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Шумэло? Грэмэло!!!
Искушать судьбу позволено только великим
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Michael Boldyrev
Выиграли в итоге 1-0.
А вот интересно, этот пенальти считается не забил Актюркоглу или Икарди?)

(у Sofascore прикольно: у Икарди заработанный пенальти есть, а у команды пробитого пеналтьти - нет. Ну, и еще этот промах - это промах с игры xG 0.34... т.е. розыгрыш пенальти больше чем вдвое снизил вероятность)) Ну, а Актюркоглу имеет за матч xA 0.31... а это как?)
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mishash
Бедная Ванда. Мауро даже с партнером не может попасть...
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Raulevsky
Ответ Шумэло? Грэмэло!!!
Искушать судьбу позволено только великим
Каждый раз проскакивает эта мысль, когда вижу Смолова возле точки
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AnMe
Ответ sashafan2
Впервые вижу розыгрыш пенальти!
Месси и Суарес?) посмотри на досуге, легендарный момент)
+2
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sashafan2
Ответ AnMe
Месси и Суарес?) посмотри на досуге, легендарный момент)
Посмотрел, спасибо. Не видел этот матч раньше.
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