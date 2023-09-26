9 комментариев

Чтооо? Икарди разыграл пенальти с партнером, но не забил в пустые
Мауро Икарди не дает поводов скучать: в матче третьего тура чемпионата Турции форвард получил пас от Керема Актюркоглу с одиннадцатиметровой отметки, но не забил.
Однако не все так плохо: на 42-й минуте форвард все-таки забил с передачи Актюркоглу.
А вот интересно, этот пенальти считается не забил Актюркоглу или Икарди?)
(у Sofascore прикольно: у Икарди заработанный пенальти есть, а у команды пробитого пеналтьти - нет. Ну, и еще этот промах - это промах с игры xG 0.34... т.е. розыгрыш пенальти больше чем вдвое снизил вероятность)) Ну, а Актюркоглу имеет за матч xA 0.31... а это как?)