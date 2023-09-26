9 комментариев

Мауро Икарди не дает поводов скучать: в матче третьего тура чемпионата Турции форвард получил пас от Керема Актюркоглу с одиннадцатиметровой отметки, но не забил.

Однако не все так плохо: на 42-й минуте форвард все-таки забил с передачи Актюркоглу.