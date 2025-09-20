Кубарси пропустит матч «Барсы» с «Хетафе» из-за дискомфорта в колене
Пау Кубарси пропустит ближайший матч «Барселоны».
Защитник «Барселоны» заканчивал игру с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (2:1) с дискомфортом в сухожилии левого колена и был заменен на 69-й минуте.
Сегодня 18-летний футболист тренировался отдельно от партнеров по команде. Тренерский штаб принял решение не задействовать Кубарси в матче против «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги, хотя проведенные тесты показали, что травма не является серьезной.
«Барселона» примет «Хетафе» завтра, 21 сентября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
