Кубарси пропустит матч «Барсы» с «Хетафе» из-за дискомфорта в колене

Пау Кубарси пропустит ближайший матч «Барселоны».

Защитник «Барселоны» заканчивал игру с «Ньюкаслом » в Лиге чемпионов (2:1) с дискомфортом в сухожилии левого колена и был заменен на 69-й минуте.

Сегодня 18-летний футболист тренировался отдельно от партнеров по команде. Тренерский штаб принял решение не задействовать Кубарси в матче против «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги, хотя проведенные тесты показали, что травма не является серьезной.

«Барселона » примет «Хетафе » завтра, 21 сентября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.