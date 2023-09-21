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📹Снял паутинку. Нголо Канте забил шикарный гол в ворота «Аль-Фатеха»

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Первый на саудовской земле.

Экс-хавбек лондонского «Челси» Нголо Канте был одним из тех, кто летом решил продолжить карьеру в саудовской лиге. Француз проторил дорожку для Карима Бензема и занимает третье место по количеству сыгранных за «Аль-Иттихад» минут.

Вряд ли кто-то ждет от опорного полузащитника голов, а тем более настолько красивых. Сегодня Нголо Канте постарался на славу: незадолго до перерыва он подхватил мяч, обманул защитника и закрутил в «девятку» ворот.

Комментатор точно был в экстазе, а как вам первый гол Канте в саудовской лиге?

1 комментарий

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Акира_1
Даже сейчас был бы полезнее Кайседо за овер прайс
+1
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