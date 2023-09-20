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На «Сан-Сиро» появился новый «кровавый» мурал. Его посвятили Манчини, Бин Салману и Роналду

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Очередная попытка противостояния саудовскому влиянию.

Вчера перед матчем итальянского «Милана» и английского «Ньюкасла» на одной из стен стадиона «Сан-Сиро» появился мурал. На нем изображены три человека − Роберто Манчини, Криштиану Роналду и Мохаммед бин Салман.

В руках каждого из тройки окровавленный мяч. Автор Александро Паломбо (aleXsandro Palombo) выступает против Саудовской Аравии, которая через футбол пытается отвлечь внимание от проблем с правами человека. Он опубликовал свой манифест:

«Мы видели, как игроки вставали на колени против расизма, с лицами, выкрашенными в красный цвет − против насилия над женщинами, носили радужные повязки в поддержку ЛГБТК-сообщества и осуждали войну. Теперь мы видим, как футболисты и тренеры склоняют свои головы перед Саудовской Аравией Мохаммеда бин Салмана, одной из самых мракобесных, женоненавистнических и свирепых стран, где не существует прав человека, свободы слова, свободы для женщин и сообщества ЛГБТК, а любой признак принадлежности к иной религии, кроме ислама, наказывается.

Мы не можем отворачиваться от истинного лица правления Мохаммеда бин Салмана, потому что это не игра, а политический план, с помощью которого Саудовская Аравия использует футбол как средство массового отвлечения внимания, чтобы внедриться в нашу жизнь и усыпить нашу совесть. Не будьте соучастниками этого процесса колонизации нашей свободы, потому что свободы в Саудовской Аравии не существует».

Криштиану Роналду − первая звезда, которая перебралась в саудовскую лигу. Он перешел в «Аль-Наср» еще год назад, тем самым на своем примере показав, что это неплохой выбор для продолжения или окончания, как в его случае, карьеры.

Роберто Манчини этим летом внезапно расстался со сборной Италии. Журналисты ломали голову, в чем причина такого неожиданного решения алленаторе. Все оказалось прозаично − Манчини позвали возглавить сборную Саудовской Аравии и, по слухам, дали зарплату около 30 млн евро в год.

Мохаммед бин Салман − наследный принц Саудовской Аравии. Именно ему принадлежит знаменитая концепция Saudi Arabia Vision 2030, которая должна снизить зависимость от нефтедобычи, а также развивать страну во всех сферах деятельности.

Матч с «Ньюкаслом» выбран неслучайно, ведь английским клубом владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии. Он был создан для покупки акций зарубежных компаний и инвестиций в разнообразные проекты.

1 комментарий

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Agent Smith
О каком улучшении имиджа можно говорить? По моему, из-за футбола о нарушениях прав человека в Саудовской Аравии стали говорить больше чем раньше.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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