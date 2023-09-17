Аналогичные проблемы были с «Аталантой».

Катарская медиагруппа beIN, которая во Франции представлена телеканалом beIN Sports, в своей рекламной кампании показала, что предлагает смотреть 13 матчей Лиги чемпионов в день вместо обычных 14. Все дело в том, что французы не смогут увидеть все шесть игр швейцарского «Янг Бойз». Команда попала в одну группу с «Сити», «Лейпцигом» и «Црвеной Звездой».

Все дело в спонсоре, который нанесен на форму «Янг Бойз» − инвестиционном сервисе Plus500. Французский орган по финансовым рынкам (AMF) оценивает эту компанию как очень рискованную. С конца 2016 года реклама подобных сервисов во время спортивных соревнований запрещена. Невыполнение предписания может повлечь штраф до 100 тысяч евро за каждое нарушение.

В прошлом сезона аналогичная ситуация была с итальянской «Аталантой». Телеканалу beIN Sports даже пришлось использовать черный экран, который бы закрывал рекламу Plus500.

С 2015 по 2021 год Plus500 красовался на форме мадридского «Атлетико».

«Мы оспорили запрет, поскольку считаем, что трансляция матча, в котором некоторые игроки одеты в футболки со спонсором, не считается рекламой, − поясняла Каролин Гуэннето, генеральный секретарь beIN Media Group. − Кроме того, не все финансовые продукты Plus500 обязательно рискованные».

Однако попытка была безуспешной. Административный суд занял сторону регулятора, теперь телеканал обратился в Апелляционный суд.

«Нет никаких технических возможностей размыть футболки игроков во время матчей. Мы хотим получить разрешение на трансляцию», − дополнила Гуэннето.

«Франция − единственная страна, где Plus500 запрещен, - поясняет Каролина Гуэннето. − Если бы «Янг Бойз» играл с «ПСЖ» или «Лансом» на групповом этапе, то им пришлось бы играть без своего спонсора, тогда трансляция была бы возможна... во время матчей, проводимых на территории Франции».

По состоянию на сегодня, если бы французский клуб попал на «Янг Бойз», а в прошлом на «Аталанту» или «Атлетико», то на территории Франции трансляция была бы запрещена.