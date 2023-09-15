8 комментариев

И все-таки он человек.

Не так давно Лионель Месси приобрел за 11 млн долларов новый особняк на берегу океана в Форт-Лодердейл. Изучить его изнутри можно здесь.

Аргентинец все лучше осваивается в новой для себя стране, хоть и более близкой культурно: все-таки в Майами подавляющее большинство местных − представители Латинской Америки.

Известно, что Лео Месси не так часто дает интервью, но известно, что у него есть много требований в повседневных вещах. Он любит отдыхать по всему миру и увлекается покупкой дорогих автомобилей. Он всегда требует самого лучшего, но при этом не идет на компромиссы в некоторых вполне обычных моментах.

В разговоре с TN30 Лео рассказал, что для него крайне важно поведение за обеденным столом. Вещи на нем должны быть разложены в определенном порядке, каждый обязан сидеть на своем месте. Месси требует четкой организации стола: «Перед тем как лечь спать, я оставляю весь стол готовым к следующему дню. Завтрак − каждый на своем месте, всегда на одном и том же, ведь мы у каждого оно свое: у детей, Антонеллы и меня».

Также у форварда есть особенная привычка − он не может оставаться в обуви. Он теперь не может носить любую обувь в помещении. Исключение делается только для футбола и активного отдыха. Ему настолько комфортно быть босиком, что в доме трудно представить его в кроссовках или тапочках, ведь для него это неудобно.

Когда Месси спросили о причудах, он решил сохранить их в тайне: «Я не знаю. У меня есть загоны и похуже, но я предпочитаю их держать в секрете».

Известно, что Лео обожает пить мате − южноамериканский травяной напиток. Но он также рассказал, что очень любит сладкое, но употребляет его в очень малых количествах. «Я очень прост в еде: асадо, миланеса, паста, шоколад, дульсе де лече, мороженое... Я люблю все сладкое, просто обожаю. Стараюсь есть мало, время от времени могу себе позволить». Он также сказал, что перестал пить сладкий мате, теперь предпочитает горький вариант напитка.