8 комментариев

Гаспачо
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У Месси есть много разных привычек. Форвард впервые откровенно рассказал о своем образе жизни и странных обычаях

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И все-таки он человек.

Не так давно Лионель Месси приобрел за 11 млн долларов новый особняк на берегу океана в Форт-Лодердейл. Изучить его изнутри можно здесь.

Аргентинец все лучше осваивается в новой для себя стране, хоть и более близкой культурно: все-таки в Майами подавляющее большинство местных − представители Латинской Америки.

Известно, что Лео Месси не так часто дает интервью, но известно, что у него есть много требований в повседневных вещах. Он любит отдыхать по всему миру и увлекается покупкой дорогих автомобилей. Он всегда требует самого лучшего, но при этом не идет на компромиссы в некоторых вполне обычных моментах.

В разговоре с TN30 Лео рассказал, что для него крайне важно поведение за обеденным столом. Вещи на нем должны быть разложены в определенном порядке, каждый обязан сидеть на своем месте. Месси требует четкой организации стола: «Перед тем как лечь спать, я оставляю весь стол готовым к следующему дню. Завтрак − каждый на своем месте, всегда на одном и том же, ведь мы у каждого оно свое: у детей, Антонеллы и меня».

Также у форварда есть особенная привычка − он не может оставаться в обуви. Он теперь не может носить любую обувь в помещении. Исключение делается только для футбола и активного отдыха. Ему настолько комфортно быть босиком, что в доме трудно представить его в кроссовках или тапочках, ведь для него это неудобно.

Когда Месси спросили о причудах, он решил сохранить их в тайне: «Я не знаю. У меня есть загоны и похуже, но я предпочитаю их держать в секрете».

Известно, что Лео обожает пить мате − южноамериканский травяной напиток. Но он также рассказал, что очень любит сладкое, но употребляет его в очень малых количествах. «Я очень прост в еде: асадо, миланеса, паста, шоколад, дульсе де лече, мороженое... Я люблю все сладкое, просто обожаю. Стараюсь есть мало, время от времени могу себе позволить». Он также сказал, что перестал пить сладкий мате, теперь предпочитает горький вариант напитка.

8 комментариев

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Игорь Климов
У Лео Месси всё настоящее - победы, трофеи, жена, дети, поступки, слова.
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Гуркюфф
Да блин уже з...... Нету ли какого то фильтра чтобы не попадали новости про определенных персонажей? Ну ребят серьезно вы не устали от этих месироналду? Осталось только написать какого цвета ср.т меси
+4
-3
+1
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Владимир Самсонов
Ответ Игорь Климов
У Лео Месси всё настоящее - победы, трофеи, жена, дети, поступки, слова.
Даже единороссы так не лижут
+2
-1
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Никита Никулин
Автор
Ответ Гуркюфф
Да блин уже з...... Нету ли какого то фильтра чтобы не попадали новости про определенных персонажей? Ну ребят серьезно вы не устали от этих месироналду? Осталось только написать какого цвета ср.т меси
Очевидно, что цвет зависит от того, что ты ешь.
+2
-1
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denisques
"Ему настолько комфортно быть босиком, что в доме трудно представить его в кроссовках или тапочках, ведь для него это неудобно." в США ему тогда очень тяжело когда там все в обуви заходят
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Доброжелатель98
Да, дисциплина есть. Это правильно..
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Алексей Марков
Ответ Игорь Климов
У Лео Месси всё настоящее - победы, трофеи, жена, дети, поступки, слова.
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Пацанчик реальный
Ответ Алексей Марков
Комментарий удален модератором
Хахаха!👍👍
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