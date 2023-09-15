12 комментариев

«Месси - талант от бога, а Роналду - это упорный каждодневный труд». Это видео опровергает распространенное суждение
Лео пашет не меньше португальца.
При сравнении двух главный футболистов начала 21 века многие часто говорят о том, что португалец сделал себя сам, а Месси - «поцелованный богом» талант.
Что ж, посморите, как Лео проводит свободное время дома. На одном таланте далеко не уедешь.
И оба тренируются супер интенсивно - просто один супер талантлив, но не так презентабелен:))
Второй - просто талантлив, но генетически лучше сложен:))
Первый - это Лео
Второй - Криштиану
Я так думаю:))))))