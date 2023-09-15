12 комментариев

Лео пашет не меньше португальца.

При сравнении двух главный футболистов начала 21 века многие часто говорят о том, что португалец сделал себя сам, а Месси - «поцелованный богом» талант.

Что ж, посморите, как Лео проводит свободное время дома. На одном таланте далеко не уедешь.