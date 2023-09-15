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«Месси - талант от бога, а Роналду - это упорный каждодневный труд». Это видео опровергает распространенное суждение

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Лео пашет не меньше португальца.

При сравнении двух главный футболистов начала 21 века многие часто говорят о том, что португалец сделал себя сам, а Месси - «поцелованный богом» талант.

Что ж, посморите, как Лео проводит свободное время дома. На одном таланте далеко не уедешь.

12 комментариев

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Azamat Abdukadyroff
Ну один в песке тренируется, а другой играет . Роналду труднее
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Kanonir152
Вау! Месси то, оказывается, тренируется. Вот это даа
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Игорь Климов
Это миф, Лео Месси всегда много тренировался, хоть и является самым талантливым и гениальным футболистом современности.🐐🇦🇷
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Игорь Климов
Подавляющее число авторитетных специалистов и великих игроков прошлого, а также настоящего, признают Лео Месси величайшим футболистом.🐐🇦🇷
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Rachid
Оба - великие мастера от футбола!!
И оба тренируются супер интенсивно - просто один супер талантлив, но не так презентабелен:))
Второй - просто талантлив, но генетически лучше сложен:))
Первый - это Лео
Второй - Криштиану

Я так думаю:))))))
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Сергей Самохин
Странно, что тренировочную базу Барселоны в этом посте автор назвал домом Месси... Индивидуальное занятие, все норм. Все адекватные люди понимают, что и Месси, и Роналду тренируются будь здоров.
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Артем Гладских
Месси тренировался , тренеруется , и будет тренироватся ! Удачи ему и Кришу!
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ман сити фейк
Месси всему добился лёжа на диване. А Роналду 25 часов за сутки пашет тренажерном зале
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Iomov
Ответ Real_v_dushe
+ алчный арг - это результат длительного, многолетнего применения одного из самых тяжелейший допингов в истории спорта.
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