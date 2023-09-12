12 сентября Германия приняла на «Вестфаленштадионе» сборную Франции. После нескольких поражений, проигрыша национальной команде Японии и увольнения Флика бундестим внезапно справилась с подопечными Дешама. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Уже на 4-й минуте матча Мюллер вывел Германию вперед. Этот гол стал 45-м мячом, который Томас забил на международном уровне. По голам за бундестим футболист «Баварии» сравнялся с другой легендой Рекордмайстера – Карлом-Хайнцем Румменигге.

До Миро Клозе, который возглавляет список лучших бомбардиров немецкой сборной, Томасу еще далеко. А вот Лукаса Подольски он вполне может обогнать! Чтобы сместить Польди с третьей строчки, Мюллеру нужно забить еще пять голов.

Вечер в Дортмунде получился каким-то магическим. Мюллер забил свой 45-й гол за сборную в том же месте, где ровно 14 лет назад впервые отличился в высшем дивизионе чемпионата Германии, – на «Сигнал Идуне Парк».

12 сентября 2009 года «Бавария» приехала в гости к дортмундской «Боруссии» в рамках 5-го тура Бундеслиги. Счет в матче быстро открыл Матс Хуммельс, Марио Гомес сумел сравнять. А во втором тайме мюнхенцы отправили в ворота «шмелей» еще четыре мяча.

Мюллер вышел на поле во второй половине встречи и сумел оформить дубль: он забил на 78-й и 88-й минутах игры. Это были первые голы Томаса в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Позже он еще много раз забивал на домашней арене «Боруссии», но матч, состоявшийся 12 сентября 2009 года, Томас точно запомнил надолго.

И вот, спустя 14 лет, Мюллер отправил себя в копилку 45-й гол за бундестим на все той же «Сигнал Идуне Парк». Один из пользователей Твиттера написал: «Очень странно видеть, как Мюллер забивает на «Вестфаленштадионе» за домашнюю команду».

Кстати, 13 сентября футболисту исполнится 34 года. Получается, Томас подготовил себе подарок на день рождения.

Еще один красивый штрих этого дня: 12 сентября возле «Альянц Арены» открылся памятник Герду Мюллеру – легенде немецкого футбола, который до сих пор занимает второе место по голам за бундестим.

Так что 12 сентября в Германии можно отмечать день Мюллера.