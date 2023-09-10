🎉🫃 «Поздравляю, толстячок!» Суарес поздравил Месси с мячом в ворота Эквадора. Теперь Луис и Лео делят первое место по голам в истории отборочных турниров
Ошеломляющий гол Лионеля Месси в ворота сборной Эквадора стал не только 65-м голом со штрафного удара в карьере аргентинца, но и поставил его в один ряд с Луисом Суаресом по важному показателю.
Теперь оба футболиста имеют на счету по 29 голов в отборочных турнирах ЧМ в Южной Америке. Нападающие делят первое место в истории по этому показателю.
Суарес даже поздравил Месси в соцсетях.
«Поздравляю, толстячок! Я восхищаюсь тобой и тем, что ты продолжаешь делать. Круто, что ты догнал меня», - написал уругваец.
Кто из толстячков в итоге будет на первом месте?
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