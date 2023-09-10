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🎉🫃 «Поздравляю, толстячок!» Суарес поздравил Месси с мячом в ворота Эквадора. Теперь Луис и Лео делят первое место по голам в истории отборочных турниров

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Ошеломляющий гол Лионеля Месси в ворота сборной Эквадора стал не только 65-м голом со штрафного удара в карьере аргентинца, но и поставил его в один ряд с Луисом Суаресом по важному показателю.

Теперь оба футболиста имеют на счету по 29 голов в отборочных турнирах ЧМ в Южной Америке. Нападающие делят первое место в истории по этому показателю.

Суарес даже поздравил Месси в соцсетях.

«Поздравляю, толстячок! Я восхищаюсь тобой и тем, что ты продолжаешь делать. Круто, что ты догнал меня», - написал уругваец.

Кто из толстячков в итоге будет на первом месте?

2 комментария

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Мамед Гуржи-Оглы
ну что сказать, красавчики оба!!! удачи вам в этом направлении в дальнейшем!
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