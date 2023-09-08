🔥 «Лучший в мире». Вы не угадаете, кого Лионель Месси назвал сильнейшим защитником на планете
После победы сборной Аргентины над Эквадором, Лионель Месси назвал своего товарища по команде Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире.
«Для меня он сейчас лучший защитник в мире. Потрясающее выступление, это игрок матча», - признался аргентинец.
Напомним, что именно гол Месси принес Аргентине победу.
Лео хотел, чтобы соотечественник присоединился к «Барселоне» в его последний сезон в клубе. Эту информацию обсуждали не только СМИ, но и сам футболист.
«Месси хотел, чтобы я перешел в «Барсу», - признался Ромеро.
Сине-гранатовые учли пожелание игрока и сделали предложение «Тоттенхэму» на сумму €40 млн, помимо подъемных €10 млн для игрока. Однако Кристиан отказался.
А кого вы считаете лучшим защитником в мире?
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