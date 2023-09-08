После победы сборной Аргентины над Эквадором, Лионель Месси назвал своего товарища по команде Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире.

«Для меня он сейчас лучший защитник в мире. Потрясающее выступление, это игрок матча», - признался аргентинец.

Напомним, что именно гол Месси принес Аргентине победу.

Лео хотел, чтобы соотечественник присоединился к «Барселоне» в его последний сезон в клубе. Эту информацию обсуждали не только СМИ, но и сам футболист.

«Месси хотел, чтобы я перешел в «Барсу», - признался Ромеро.

Сине-гранатовые учли пожелание игрока и сделали предложение «Тоттенхэму» на сумму €40 млн, помимо подъемных €10 млн для игрока. Однако Кристиан отказался.

А кого вы считаете лучшим защитником в мире?