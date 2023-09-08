Во время отборочного матча на Евро-24 сборная Франции обыграла Ирландию со счетом 2:0, но ирландские болельщики были полны решимости и хотели надавить на французов психологически, принеся футболку Лионеля Месси на стадион «Парк де Пренс». Ирландцы хотели таким образом напомнить французам, как Месси огорчил их в финале чемпионата мира в Катаре.

Прием не сработал. Теперь Ирландии нужно обязательно побеждать Нидерланды в это воскресенье, если они хотя принять участие в Евро в 2024 году.

К какому приему прибегнут болельщики во время предстоящего матча?