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Серхио Рамос вернулся на родной стадион. Встреча с болельщиками «Севильи» оказалась очень трогательной 😢

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Не смог сдержать слез.

Иногда они возвращаются. Воспитанник андалусийского футбола Серхио Рамос вновь стал игроком «Севильи». Его зачислили в академию в десятилетнем возрасте, а уже в девятнадцать защитника забрали в «Мадрид».

Причем в «королевский клуб» футболист не собирался: он прибыл в сборную, но внезапно поступило предложение от «Реала» и контракт подписали за полчаса до дедлайна. Рамос успел стать для севильцев предателем, но сейчас вновь пришел в клуб в том числе, чтобы искупить вину.

«Мое сердце просило меня вернуться домой. У меня перед «Севильей» был долг. Я хотел как можно скорее с ним рассчитаться», − заявил Серхио в интервью официальному сайту. Он мог остаться и дальше в «ПСЖ» или пойти зарабатывать деньги в МЛС или Саудовскую Аравию, но финансы − последнее, что его волновало в это лето.

Сегодня Серхио Рамоса представили родным трибунам стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Во время выхода на газон испанец еще держался молодцом, хотя было заметно, что его одолевают эмоции.

После он произнес речь, в которой в очередной раз извинился перед фанатами, а когда услышал, как его имя скандирует 20-тысячная толпа, не смог сдержать слез.

Но это был не конец. Внезапно расчувствовавшегося испанца решили поддержать дети, которые окружили футболиста и обняли его.

Этот день для Серхио не мог закончиться лучше.

6 комментариев

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Tyrone Woodley
Надеюсь в матчах с Реалом некоторым хватит мозгов не свистеть легенде.
+8
0
+8
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Gon3a1e5@mail.ru
Как же это круто 🙌
+7
0
+7
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Алексей Радевич
И Радостно что рядом и грустно что не с нами..... Душа Мадрида которой сейчас не хватает в трудные моменты......
+4
0
+4
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Артём Поддубный
Мне, если честно стыдно за Реал, я понимаю они не забрали Роналду назад из МЮ. Но не забрать Рамоса свободным агентом при крестах у Милитао это дурь. Видно что Серёга хотел назад на родину. И постыдно что слезы у него текут не от сливочных болельщиков, которым он посвятил 15 лет.
+2
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+2
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Артём Поддубный
Ответ Алексей Радевич
И Радостно что рядом и грустно что не с нами..... Душа Мадрида которой сейчас не хватает в трудные моменты......
Грустно.
+2
0
+2
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Фран
Leyenda
0
0
0
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