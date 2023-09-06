Дичь дня из Италии.

3 августа в Италии стартовал сезон в третьем дивизионе − Серии С. В первом туре стадион «Таранто», на котором играет одноименная команда, принимал гостей из «Фоджи».

Бывший клуб Игоря Колыванова и Игоря Шалимова за свою историю несколько раз терял профессиональный статус, сваливался в низшие итальянские дивизионы и неизменно поднимался. Сейчас у «Фоджи» не лучшие времена: команда играет в третьем дивизионе вот уже несколько сезонов практически без шансов на повышение в классе.

Соперник из «Таранто» ни разу не играл в Серии А, а высшее достижение клуба − попадание в Серию Б, датированное пятидесятилетней давностью. Долгие годы команда болталась между непрофессиональными лигами и только в сезоне-2020/2021 поднялась в Серию С, где стала стабильным середняком.

Мало кто мог предположить, что абсолютно рядовая игра может вывести из себя болельщиков «Фоджи». «Дьяволята» пропустили на 65-й и 85-й минутах, а сразу после окончания матча гостевые фанаты начали отрывать и бросать в сторону поле сидения.

Этого им показалось мало, потому они подожгли весь набросанный мусор и ретировались. Пламя мгновенно охватило трибуны других секторов и за считанные минуты охватило весь 27,5-тысячный стадион.

К счастью, из людей никто не пострадал, однако после того, как арену потушили (на это потребовалась вся ночь), стало понятно, что на восстановление потребуется огромное количество времени и средств. В этом сезоне «Таранто» придется играть на другом стадионе.