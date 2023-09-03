Криш не верит в конкурентов.

Роналду поучаствовал в интеграции с известной криптовалютной площадкой и прошел тест на детекторе лжи для рекламного видео. В самом конце разговора португальский форвард честно ответил на самый сложный вопрос, но до этого он (не без участия детектора) рассказал о себе немало любопытного. Беседа коснулась рекордов Криштиану и сможет ли кто-то их побить, надеждам Португалии на победу на ЧМ и многого другого.

Приводим ее целиком.

Интервьюер: «Семь — твой любимый номер?»

Криштиану Роналду: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Ты когда-нибудь гуглил себя?»

КР: «Да, очень много раз» — детектор лжи: ✅

И: «Являешься ли ты рекордсменом по самому большому количеству голов в истории?»

КР, задумавшись: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Ты когда-нибудь ел фаст-фуд?»

КР: «Много раз» — детектор лжи: ✅

И: «Португалия выиграет чемпионат мира?»

КР: «Да, — детектор лжи: ❌. — Я пессимист, да?»

И: «Ты пересматриваешь свои голы?»

КР: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Удар через себя «Юве» — твой лучший гол?»

КР: «Да, — детектор лжи: ❌. — Для меня это лучший гол. Можно сказать самый сложный, самый красивый. Это зависит от очень многих вещей».

И: «АПЛ — самая сложная лига в мире?»

КР: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Ты храпишь во время сна?»

КР: «Нет, но, вероятно, иногда да. Нет» — детектор лжи: ❌

И: «Будешь ли ты продолжать играть на высшем уровне, когда тебе будет за сорок?»

КР: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Сможет ли кто-то побить твой бомбардирский рекорд, пока ты жив?»

КР: «Нет» — детектор лжи: ✅

Криштиану Роналду: «Да».

И: «Ты лучший бомбардир в истории?»

КР: «Да» — детектор лжи: ✅