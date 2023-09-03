Лучший гол, рекорды и фаст-фуд. Какие еще вопросы задавали Роналду на детекторе лжи?
Криш не верит в конкурентов.
Роналду поучаствовал в интеграции с известной криптовалютной площадкой и прошел тест на детекторе лжи для рекламного видео. В самом конце разговора португальский форвард честно ответил на самый сложный вопрос, но до этого он (не без участия детектора) рассказал о себе немало любопытного. Беседа коснулась рекордов Криштиану и сможет ли кто-то их побить, надеждам Португалии на победу на ЧМ и многого другого.
Приводим ее целиком.
Интервьюер: «Семь — твой любимый номер?»
Криштиану Роналду: «Да» — детектор лжи: ✅
И: «Ты когда-нибудь гуглил себя?»
КР: «Да, очень много раз» — детектор лжи: ✅
И: «Являешься ли ты рекордсменом по самому большому количеству голов в истории?»
КР, задумавшись: «Да» — детектор лжи: ✅
И: «Ты когда-нибудь ел фаст-фуд?»
КР: «Много раз» — детектор лжи: ✅
И: «Португалия выиграет чемпионат мира?»
КР: «Да, — детектор лжи: ❌. — Я пессимист, да?»
И: «Ты пересматриваешь свои голы?»
КР: «Да» — детектор лжи: ✅
И: «Удар через себя «Юве» — твой лучший гол?»
КР: «Да, — детектор лжи: ❌. — Для меня это лучший гол. Можно сказать самый сложный, самый красивый. Это зависит от очень многих вещей».
И: «АПЛ — самая сложная лига в мире?»
КР: «Да» — детектор лжи: ✅
И: «Ты храпишь во время сна?»
КР: «Нет, но, вероятно, иногда да. Нет» — детектор лжи: ❌
И: «Будешь ли ты продолжать играть на высшем уровне, когда тебе будет за сорок?»
КР: «Да» — детектор лжи: ✅
И: «Сможет ли кто-то побить твой бомбардирский рекорд, пока ты жив?»
КР: «Нет» — детектор лжи: ✅
Криштиану Роналду: «Да».
И: «Ты лучший бомбардир в истории?»
КР: «Да» — детектор лжи: ✅
Тот фаст-фуд не только ест, но и рекламирует, да даже играет в фаст -фудной лиге.