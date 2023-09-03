Гаспачо
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Лучший гол, рекорды и фаст-фуд. Какие еще вопросы задавали Роналду на детекторе лжи?

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Криш не верит в конкурентов.

Роналду поучаствовал в интеграции с известной криптовалютной площадкой и прошел тест на детекторе лжи для рекламного видео. В самом конце разговора португальский форвард честно ответил на самый сложный вопрос, но до этого он (не без участия детектора) рассказал о себе немало любопытного. Беседа коснулась рекордов Криштиану и сможет ли кто-то их побить, надеждам Португалии на победу на ЧМ и многого другого.

Приводим ее целиком.

Интервьюер: «Семь — твой любимый номер?»

Криштиану Роналду: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Ты когда-нибудь гуглил себя?»

КР: «Да, очень много раз» — детектор лжи: ✅

И: «Являешься ли ты рекордсменом по самому большому количеству голов в истории?»

КР, задумавшись: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Ты когда-нибудь ел фаст-фуд?»

КР: «Много раз» — детектор лжи: ✅

И: «Португалия выиграет чемпионат мира?»

КР: «Да, — детектор лжи: ❌. — Я пессимист, да?»

И: «Ты пересматриваешь свои голы?»

КР: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Удар через себя «Юве» — твой лучший гол?»

КР: «Да, — детектор лжи: ❌. — Для меня это лучший гол. Можно сказать самый сложный, самый красивый. Это зависит от очень многих вещей».

И: «АПЛ — самая сложная лига в мире?»

КР: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Ты храпишь во время сна?»

КР: «Нет, но, вероятно, иногда да. Нет» — детектор лжи: ❌

И: «Будешь ли ты продолжать играть на высшем уровне, когда тебе будет за сорок?»

КР: «Да» — детектор лжи: ✅

И: «Сможет ли кто-то побить твой бомбардирский рекорд, пока ты жив?»

КР: «Нет» — детектор лжи: ✅

Криштиану Роналду: «Да».

И: «Ты лучший бомбардир в истории?»

КР: «Да» — детектор лжи: ✅

 

16 комментариев

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Роман
А теперь давайте интервью с лучшим пенальтистом.
Тот фаст-фуд не только ест, но и рекламирует, да даже играет в фаст -фудной лиге.
+20
-11
+9
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Splin
Ответ Максим Смирнов
Главный вопрос не задали: гордится ли он тем, что его иногда сравнивали с лучшим футболистом в истории — Лионелем Месси?
Да нет никакого лучшего в истории..глупость все это
+6
-1
+5
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BARCLAYS
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Ответ Максим Смирнов
Главный вопрос не задали: гордится ли он тем, что его иногда сравнивали с лучшим футболистом в истории — Лионелем Месси?
Месси за 40 уже инвалидом будет
+2
-1
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BARCLAYS
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Народ не правильно используют Детектор Лжи, допросите девушку Гринвуда на счёт подстава или насиловал вот даст вам ответ, Дани Алвесу, изменял ли Роналду Ирине Шейк не спросили, девушку Антони тоже надо допросить.
+2
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Алексей Свирин
Дудь спросил бы про дрочку
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vwzx8mx5vh
Свет мой зеркальце скажи епта
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#Allegryout
Ответ AlexKovalev
Правда ли что в Марокко самые красивые мужчины? Да
ты гонял лысого на собственное фото? Криш - нет. Детектор - ложь.
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Артём Поддубный
Ответ Ruscello
И: "Месси -гном?" КР: «Нет» — детектор лжи: X. — Для меня это лучший мотиватор. Можно сказать самый сложный, самый красивый. Это зависит от очень многих вещей».
💪💪💪
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QUIKSILVER
Ответ BARCLAYS
Народ не правильно используют Детектор Лжи, допросите девушку Гринвуда на счёт подстава или насиловал вот даст вам ответ, Дани Алвесу, изменял ли Роналду Ирине Шейк не спросили, девушку Антони тоже надо допросить.
Да уж, грандиозные вопросы тебя волнуют 😅
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