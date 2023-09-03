20 комментариев

В интервью ESPN Brasil Луис Суарес прокомментировал решение бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси уехать играть за океан.

«Я думаю, он поступил правильно – поехал наслаждаться жизнью, хорошо проводить время, но при этом продолжать побеждать. Он уже выиграл трофей (Кубок лиги) с «Интером» (Майами) и теперь собирается побороться за еще один. Это менталитет конкурентоспособного парня».

Суарес также упомянул еще одного члена легендарного трио MSN Неймара, который недавно переехал в Саудовскую Аравию, чтобы играть за «Аль-Хилаль»:

«Ну, «ПСЖ» сказал Нею, что больше не будет на него рассчитывать, так что... Есть и экономический фактор, но я не думаю, что ему это нужно [деньги]. Я думаю, что его решение [подписать контракт с «Аль-Хилялем»] все равно следует уважать».