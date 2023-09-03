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Суарес рассказал, почему Месси уехал в МЛС, а Неймар – в Саудовскую Аравию

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В интервью ESPN Brasil Луис Суарес прокомментировал решение бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси уехать играть за океан.

«Я думаю, он поступил правильно – поехал наслаждаться жизнью, хорошо проводить время, но при этом продолжать побеждать. Он уже выиграл трофей (Кубок лиги) с «Интером» (Майами) и теперь собирается побороться за еще один. Это менталитет конкурентоспособного парня».

Суарес также упомянул еще одного члена легендарного трио MSN Неймара, который недавно переехал в Саудовскую Аравию, чтобы играть за «Аль-Хилаль»:

«Ну, «ПСЖ» сказал Нею, что больше не будет на него рассчитывать, так что... Есть и экономический фактор, но я не думаю, что ему это нужно [деньги]. Я думаю, что его решение [подписать контракт с «Аль-Хилялем»] все равно следует уважать».

Lionel Messi reveals he still has a WhatsApp group chat with former Barcelona team-mates Neymar and Luis Suarez | The Sun

20 комментариев

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Hella black
Ней как и Роналду,поехал за баблом 💵 за тоннами и мешками денег 💰как бы обидно это не звучало,но это так. Они поехали в клубы которые будут финансироваться и спонсироваться Государством Саудовской Аравии ! В самые топовые клубы которые у них там есть !

Месси поехал за Океан в команду которая находилась на дне МЛС,на дне ! Не в самый богатый,не в самый титулованный и не самый престижный клуб Штатов. Это ###### какие разные вещи люди.
+21
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Денис Петров
Ответ Jaroslav Alexandrov
Да да да, прям бесплатно Месси поехал играть, 50 миллионов в год, + процент от Apple и Adidas, прям альтруист
Никто не говорил, что он поехал бесплатно. Но в Саудовской Аравии Месси предлагали куда более жирный контракт. более жирный даже по сравнению с контрактом Роналду! однако поехал он не к арабам а в МЛС, где предложили хоть и не мало, но гораздо меньше.
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Rachid
Суарес знает всё про своих друзей - очень хорошо, что до сих пор поддерживают дружеские отношения!
МНС не только на поле - но осталась и по жизни!
+6
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Jaroslav Alexandrov
Ответ Hella black
Ней как и Роналду,поехал за баблом 💵 за тоннами и мешками денег 💰как бы обидно это не звучало,но это так. Они поехали в клубы которые будут финансироваться и спонсироваться Государством Саудовской Аравии ! В самые топовые клубы которые у них там есть ! Месси поехал за Океан в команду которая находилась на дне МЛС,на дне ! Не в самый богатый,не в самый титулованный и не самый престижный клуб Штатов. Это ###### какие разные вещи люди.
Да да да, прям бесплатно Месси поехал играть, 50 миллионов в год, + процент от Apple и Adidas, прям альтруист
+7
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Rule1
Ответ Jaroslav Alexandrov
Да да да, прям бесплатно Месси поехал играть, 50 миллионов в год, + процент от Apple и Adidas, прям альтруист
Если вы умеете считать,ваши хозяева шейхи,предлагали Месси 1.5 Миллиарда $
Не 200 млн а 1 500 000 000 млрд долларов 💵 И он единственный игрок который отказался от таких денег. Вы бы всю свою семью с несколькими поколениями продали бы за такие деньги,собственно как и ваш герой 🐫
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barca1899messi
Ответ Двестик Двестик
Безотносительно симпатий к лучшим игрокам поколения, прошедший в Северной Америке кубок, в сравнении с матчами траслирующимися из Саудовской Аравии, по картинке смотрелся более дворово.
а можно по-русски???
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Rule1
Ответ Имя Фамилия
Хотел написать миллиард миллиардов, но понял, что ты уже написал больше)
Если это не правда,скажите что я вру ! Но это правда,все это знают. Но именно оголтелые,делают вид что не слышат и не видят. Игры у 🐫 ноль же,получает мяч отдаёт назад,подрыгает ногами и назад.
Строго за счёт Брозовича,Мане и Гариба выкаблучивается 🐬
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Rule1
Ответ Имя Фамилия
Поэтому он лучший ассистент и бомбардир чемпионата 😂
Где был ваш лучший на ЧМ-2022 ? Сидел на банке,как резервист.
Ровно так же,как и сидел на банке в МЮ,что же он сидел скамейку грел,лучший этот ? Бедолагам в пустыне,в пустые забивает,а эти довольны,в обе ладоши хлопают как 🦭 Разве не так ?
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Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
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Валерий Токсаров
Не забывайте, что Месси получит долю в собственности Интер Майами
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прощай Роналду
Послание хейтерам: гори гори ясно, чтобы не погасло! 🤣👍🏻
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Hella black
Ответ Rule1
Если вы умеете считать,ваши хозяева шейхи,предлагали Месси 1.5 Миллиарда $ Не 200 млн а 1 500 000 000 млрд долларов 💵 И он единственный игрок который отказался от таких денег. Вы бы всю свою семью с несколькими поколениями продали бы за такие деньги,собственно как и ваш герой 🐫
Шампанское 🍾 этому джентельмену
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Имя Фамилия
Ответ Rule1
Если это не правда,скажите что я вру ! Но это правда,все это знают. Но именно оголтелые,делают вид что не слышат и не видят. Игры у 🐫 ноль же,получает мяч отдаёт назад,подрыгает ногами и назад. Строго за счёт Брозовича,Мане и Гариба выкаблучивается 🐬
Поэтому он лучший ассистент и бомбардир чемпионата 😂
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Имя Фамилия
Ответ Rule1
Где был ваш лучший на ЧМ-2022 ? Сидел на банке,как резервист. Ровно так же,как и сидел на банке в МЮ,что же он сидел скамейку грел,лучший этот ? Бедолагам в пустыне,в пустые забивает,а эти довольны,в обе ладоши хлопают как 🦭 Разве не так ?
Посадили его на банку и не смогли забить несчастному Марокко) Посмотрим на чём ты будешь сидеть в 38 лет)) В 35 Криш был лучшим бомбардиром Серии А, пока меси еле еле набивал 5 голов в чемпе Франции) В 37 лет Рон выводил дохлый МанЮ в плей-офф ЛЧ и был одним из лучших бомбардиров АПЛ, а в 38 подписал рекордный контракт в истории спорта, меси в 36 уже отчалил в бургерную медиалигу США)
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