20 комментариев

Суарес рассказал, почему Месси уехал в МЛС, а Неймар – в Саудовскую Аравию
В интервью ESPN Brasil Луис Суарес прокомментировал решение бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси уехать играть за океан.
«Я думаю, он поступил правильно – поехал наслаждаться жизнью, хорошо проводить время, но при этом продолжать побеждать. Он уже выиграл трофей (Кубок лиги) с «Интером» (Майами) и теперь собирается побороться за еще один. Это менталитет конкурентоспособного парня».
Суарес также упомянул еще одного члена легендарного трио MSN Неймара, который недавно переехал в Саудовскую Аравию, чтобы играть за «Аль-Хилаль»:
«Ну, «ПСЖ» сказал Нею, что больше не будет на него рассчитывать, так что... Есть и экономический фактор, но я не думаю, что ему это нужно [деньги]. Я думаю, что его решение [подписать контракт с «Аль-Хилялем»] все равно следует уважать».
Месси поехал за Океан в команду которая находилась на дне МЛС,на дне ! Не в самый богатый,не в самый титулованный и не самый престижный клуб Штатов. Это ###### какие разные вещи люди.
МНС не только на поле - но осталась и по жизни!
Не 200 млн а 1 500 000 000 млрд долларов 💵 И он единственный игрок который отказался от таких денег. Вы бы всю свою семью с несколькими поколениями продали бы за такие деньги,собственно как и ваш герой 🐫
Строго за счёт Брозовича,Мане и Гариба выкаблучивается 🐬
Ровно так же,как и сидел на банке в МЮ,что же он сидел скамейку грел,лучший этот ? Бедолагам в пустыне,в пустые забивает,а эти довольны,в обе ладоши хлопают как 🦭 Разве не так ?