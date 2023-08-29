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👑Теперь Роналду сравнялся с Джорданом - этим достижением могут похвастать только португалец и «Его Воздушество»

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Все случилось благодаря родному клубу Криша.

Все дело в том, что накануне «Спортинг» сыграл в форме с логотипом Роналду - CR7. Уникальный комплект был выпущен в честь 20-летия домашнего стадиона клуба «Жозе Алваладе».

Теперь только Майкла Джордана и Криштиану Роналду есть собственные логотипы спортивной одежды.

9 комментариев

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Дмитрий Осипов
Фред Перри и Лакост такие "ну да, ну да, пошли мы..." У вас школьник новости генерирует или нейросеть, купленная в переходе на Савеловском?
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Дмитрий Осипов
Ответ ddddan 2
в их время в теннис играли только богатые.у многих теннисистов тех времён были свои компании и т.д.
а это тут причем? у Джордана тоже не бедная семья была, батя успешно шел по карьере, мама также в банке была начальником отдела, так что Майкл из крепкого среднего класса США. Но причем тут богатство родителей и собственная марка спортивной одежды?
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noke
Зачем люди постоянно на фотографиях указательными пальцами друг на друга показывают? Типа иначе я не замечу одного из двух людей на фото?
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zamzam
У Джордана супер линейка и одежда и обувь, по мне лучшая в спорте
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Hella black
Сам по себе бренд CR7 уже известен во всём мире.
Кришу надо перестать платить изданиям и ведущим типа Пирса Моргана,уделить больше внимания своему бренду,продвигать его. В этом мне кажется он очень преуспеет.
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Игорь Климов
От футбола 🐫🇵🇹 всё дальше и дальше, остаётся ему только свою одежду продвигать и в инстаграме светиться.
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ddddan 2
Ответ Дмитрий Осипов
Фред Перри и Лакост такие "ну да, ну да, пошли мы..." У вас школьник новости генерирует или нейросеть, купленная в переходе на Савеловском?
в их время в теннис играли только богатые.у многих теннисистов тех времён были свои компании и т.д.
0
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A.G
Ответ noke
Зачем люди постоянно на фотографиях указательными пальцами друг на друга показывают? Типа иначе я не замечу одного из двух людей на фото?
ну если без вспышки сфоткать Джордана в черной одежде, то его можно и не заметить
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DeMx
Ответ Hella black
Сам по себе бренд CR7 уже известен во всём мире. Кришу надо перестать платить изданиям и ведущим типа Пирса Моргана,уделить больше внимания своему бренду,продвигать его. В этом мне кажется он очень преуспеет.
Впервые узнал про этот бренд из этого поста ¯_(ツ)_/¯
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