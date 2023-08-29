9 комментариев

Все случилось благодаря родному клубу Криша.

Все дело в том, что накануне «Спортинг» сыграл в форме с логотипом Роналду - CR7. Уникальный комплект был выпущен в честь 20-летия домашнего стадиона клуба «Жозе Алваладе».

Теперь только Майкла Джордана и Криштиану Роналду есть собственные логотипы спортивной одежды.