9 комментариев

👑Теперь Роналду сравнялся с Джорданом - этим достижением могут похвастать только португалец и «Его Воздушество»
Все случилось благодаря родному клубу Криша.
Все дело в том, что накануне «Спортинг» сыграл в форме с логотипом Роналду - CR7. Уникальный комплект был выпущен в честь 20-летия домашнего стадиона клуба «Жозе Алваладе».
Теперь только Майкла Джордана и Криштиану Роналду есть собственные логотипы спортивной одежды.
Кришу надо перестать платить изданиям и ведущим типа Пирса Моргана,уделить больше внимания своему бренду,продвигать его. В этом мне кажется он очень преуспеет.