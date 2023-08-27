Джорджина Родригес продемонстрировала «персиковую» форму во время тренировки в спортзале. Партнерша Криштиану Роналду поддерживала форму, занимаясь йогой.

29-летняя Джорджина выложила в сторис видео, на котором занимается на тренажере, добавив эмодзи персика.

Модель также поделилась селфи на скамейке.