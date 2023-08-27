🍑 Джорджина – самая спортивная среди жен футболистов. Доказала это новым видео
Джорджина Родригес продемонстрировала «персиковую» форму во время тренировки в спортзале. Партнерша Криштиану Роналду поддерживала форму, занимаясь йогой.
29-летняя Джорджина выложила в сторис видео, на котором занимается на тренажере, добавив эмодзи персика.
Модель также поделилась селфи на скамейке.
"7_l" похоже на счет "7-1"
Самый известный матч со счетом 7-1 - это полуфинал ЧМ Германия - Бразилия.
MVP того матча был признан Тони Кроос - игрок Реала.
Наверное, так)