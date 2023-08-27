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🍑 Джорджина – самая спортивная среди жен футболистов. Доказала это новым видео

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Джорджина Родригес продемонстрировала «персиковую» форму во время тренировки в спортзале. Партнерша Криштиану Роналду поддерживала форму, занимаясь йогой.

Georgina Rodriguez showed off her bum during a workout

29-летняя Джорджина выложила в сторис видео, на котором занимается на тренажере, добавив эмодзи персика.

She uploaded the footage to Instagram

Модель также поделилась селфи на скамейке.

She also did some yoga poses
And shared the snaps with her 50.9million followers

6 комментариев

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Harut Hovsepyan
Ответ Артём Поддубный
Только каким это боком относится к каналу Реала?
Ее тик-ток - "georgina7_love".

"7_l" похоже на счет "7-1"

Самый известный матч со счетом 7-1 - это полуфинал ЧМ Германия - Бразилия.

MVP того матча был признан Тони Кроос - игрок Реала.

Наверное, так)
+13
-2
+11
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Артём Поддубный
Только каким это боком относится к каналу Реала?
+8
-4
+4
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Lionel Van Damme
Ну оно и понятно, контракт еще продлять. Умница
+2
0
+2
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Евгений Климченко
Что нам напишут лидеры цветного мира Ригоберсонга и Климов🧐🤣
+1
0
+1
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Артём Поддубный
Ответ Harut Hovsepyan
Ее тик-ток - "georgina7_love". "7_l" похоже на счет "7-1" Самый известный матч со счетом 7-1 - это полуфинал ЧМ Германия - Бразилия. MVP того матча был признан Тони Кроос - игрок Реала. Наверное, так)
Ахах, вот это ты расписал. Скорее всего логика такая и была)
+2
-2
0
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