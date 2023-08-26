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📹Перепутала? Антонелла чуть было не поцеловала Альбу вместо Месси

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Футбол Футбол

Очень странные дела.

Пользователи испанского издания Diario AS нашли видео, которое быстро разошлось по интернету и стало вирусным. На нем видно, что жена Лео Месси Антонелла Рокуццо после одной из игр мило обнимает Жорди Альбу и почти целует его в губы.

По крайней мере, так интерпретировали произошедшее в комментариях. В какой-то момент действительно кажется, что близость практически произошла, но оба в последний момент передумали. Как это понимать и что думать − каждый решает сам.

В любом случае, после Антонеллы Альба подошел к детям Месси и поприветствовал их. Все-таки Жорди провел с Лео в «Барселоне» очень много счастливых совместных лет и известно, что они общались за пределами поля и дружили семьями.

Может быть теперь после публикации видео у Лео с Антонеллой предстоит серьезный разговор? Перепутать действительно легко, ведь все игроки были в розовых футболках.

11 комментариев

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Nurs_13
Кликбейт
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Real2020
Меси стал кукалтом
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teddy10
Messi doesn’t know)
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davidoser
так это же классека жанра, когда ты хочешь в одну щеку целовать, а по ту сторону человек решает в другую ахаахпххп
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Hella black
Ответ Real2020
Меси стал кукалтом
Хорошо хоть не Кантом Кукантом да ? Ну ладно Дильшот выключай телефон и ложись,баю-баюшки-баю
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Real2020
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Анна Лисина
Лол.) Обычные дружеские объятия - поздравления.
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dreamstep
Новость в стиле медиафутбола и Малахова, на ровном месте придумать интригу.
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Роман
Ответ Real2020
Меси стал кукалтом
Он ещё им стал в 2019 году после матча с Баварией.
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Real2020
Ответ Анна Лисина
Лол.) Обычные дружеские объятия - поздравления.
женская солидарность оправдывает блуд
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Анна Лисина
Ответ Real2020
женская солидарность оправдывает блуд
Какой еще блуд..они ж не в Саудовской Аравии. Да и там нынче некоторые жены вполне без хиджабов обходятся.))
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Ayan Seidaly
Ответ Анна Лисина
Какой еще блуд..они ж не в Саудовской Аравии. Да и там нынче некоторые жены вполне без хиджабов обходятся.))
Причем тут сауд
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