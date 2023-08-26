11 комментариев

Очень странные дела.

Пользователи испанского издания Diario AS нашли видео, которое быстро разошлось по интернету и стало вирусным. На нем видно, что жена Лео Месси Антонелла Рокуццо после одной из игр мило обнимает Жорди Альбу и почти целует его в губы.

По крайней мере, так интерпретировали произошедшее в комментариях. В какой-то момент действительно кажется, что близость практически произошла, но оба в последний момент передумали. Как это понимать и что думать − каждый решает сам.

В любом случае, после Антонеллы Альба подошел к детям Месси и поприветствовал их. Все-таки Жорди провел с Лео в «Барселоне» очень много счастливых совместных лет и известно, что они общались за пределами поля и дружили семьями.

Может быть теперь после публикации видео у Лео с Антонеллой предстоит серьезный разговор? Перепутать действительно легко, ведь все игроки были в розовых футболках.