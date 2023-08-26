11 комментариев

📹Перепутала? Антонелла чуть было не поцеловала Альбу вместо Месси
Очень странные дела.
Пользователи испанского издания Diario AS нашли видео, которое быстро разошлось по интернету и стало вирусным. На нем видно, что жена Лео Месси Антонелла Рокуццо после одной из игр мило обнимает Жорди Альбу и почти целует его в губы.
По крайней мере, так интерпретировали произошедшее в комментариях. В какой-то момент действительно кажется, что близость практически произошла, но оба в последний момент передумали. Как это понимать и что думать − каждый решает сам.
В любом случае, после Антонеллы Альба подошел к детям Месси и поприветствовал их. Все-таки Жорди провел с Лео в «Барселоне» очень много счастливых совместных лет и известно, что они общались за пределами поля и дружили семьями.
Может быть теперь после публикации видео у Лео с Антонеллой предстоит серьезный разговор? Перепутать действительно легко, ведь все игроки были в розовых футболках.
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