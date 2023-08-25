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Скучали по новостям о трансферной саге Мбаппе? Есть инсайд от надежного немецкого источника

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Совсем скоро в Европе закроется трансферное окно, но пресса и болельщики продолжают обсуждать судьбу Мбаппе. Где Килиан продолжит карьеру: в «ПСЖ» или «Мадриде»?

Анчелотти заявил, что «королевский клуб» этим летом больше никого не подпишет. Но французские медиа продолжают отправлять нападающего в «Реал».

Фабрицио Романо подтвердил слова Карло. Инсайдер со ссылкой на собственные источники сообщил, что «сливочные» летом больше не выйдут на трансферный рынок.

Флориан Плеттенберг, авторитетный немецкий журналист, согласен со своим итальянским коллегой в том, что летом «Реал» больше никого не подпишет.

По сведениям Плеттенберга, Мбаппе проведет еще один сезон в Париже. После матча «ПСЖ» с «Тулузой» Килиан общался с Аль-Хелайфи, теперь француз на 100% намерен остаться в «столичном клубе» еще на год.

Игрок пообещал руководству остаться, парижане не ждут, что «Мадрид» сделает предложение по Мбаппе, пишет немецкий инсайдер.

Но не расстраивайтесь! Сага Килиана обязательно вернется в 2024 году. Пока нападающий не продлил контракт с «ПСЖ», а «Мадрид» вряд ли откажется от идеи подписать одного из лучших игроков своего поколения.

Ждем сиквел истории в следующем году?

5 комментариев

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Ложный Латераль
Многим уже всё равно на трансфер Мбаппе. Фабрицио Романо подтвердил.
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