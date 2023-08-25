Знакомьтесь, Саня Кружевич - пресс-аташе сербской «Войводины», ее пресс-конференции никто не пропускает
100% красотка.
Сербская «Войводина» может похвастать пожалуй самым горячим пресс-секретарем в футболе
Зовут ее Саня «Беба» Кружевич и она занимается связями с общественностью.
Девушка уже третий год трудится в клубе и положительно влияет на посещаемость пресс-конференций, но честно признается, что дело не в любви к футболу - для нее это способ самой зарабатывать деньги, а не жить за чей-то счет.
Интересно, что подписчиков у Сани в пять раз больше, чем у самой команды: 100 тысяч против 22.
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