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Знакомьтесь, Саня Кружевич - пресс-аташе сербской «Войводины», ее пресс-конференции никто не пропускает

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100% красотка.

Сербская «Войводина» может похвастать пожалуй самым горячим пресс-секретарем в футболе

Зовут ее Саня «Беба» Кружевич и она занимается связями с общественностью.

Девушка уже третий год трудится в клубе и положительно влияет на посещаемость пресс-конференций, но честно признается, что дело не в любви к футболу - для нее это способ самой зарабатывать деньги, а не жить за чей-то счет.

Интересно, что подписчиков у Сани в пять раз больше, чем у самой команды: 100 тысяч против 22.

3 комментария

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and_ru
Я б с таким Саней прибухнул!
+1
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Gringo85
Эм.... Не зашла....
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Кирилл Дубасов
в одежде лучше смотрится чем без неё 👀
0
0
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