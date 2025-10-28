На неделе Лионель Месси и «Интер Майами» продлили контракт, новое соглашение рассчитано до конца 2028 года. По этому случаю аргентинец раздает интервью, одним из счастливчиков, с которыми поговорил Лео, стал журналист NBC.

Лионеля многие назовут футбольным GOAT – величайшим за все времена. Журналист спросил легенду, каких спортсменов он может назвать GOAT. Лео выбрал нескольких:

«Ну для нас, аргентинцев, таким всегда был Марадона – наш величайший кумир, мы им восхищаемся, он многое для нас значит. Я был маленьким, поэтому совсем немного видел игру Диего вживую. Но Диего превосходил всех во всем, выходил за рамки футбола. Так можно сказать о [Майкле] Джордане в баскетболе.

Я действительно восхищаюсь некоторыми теннисистами – [Роджером] Федерером, Рафой [Рафаэль Надаль], [Новаком] Джоковичем. Думаю, вся эта троица сделала теннис намного масштабнее, чем было раньше. Они так долго были на вершине, стремились стать лучшими, всегда были где-то рядом друг с другом – это сделало теннис еще более фантастическим.

Не знаю, я уверен, что забыл многих спортсменов, я бы назвал еще нескольких из баскетбола. Леброн [Джеймс], Стеф [Карри] – лучшие. Спортсмены, которыми я восхищаюсь, и я думаю, что они многое сделали для спорта, каждый по-своему. Так что есть несколько великих имен».

А себя великий не назвал.