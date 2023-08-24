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«Он настоящий лидер». Лео Кампана рассказал, как речь Лионеля Месси вдохновила «Интер Майами» выход в финал Открытого кубка США

Лионель Месси Лионель Месси
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Лео Кампана рассказал, как вдохновляющая речь Лионеля Месси привела «Интер Майами» к выходу в финал Открытого кубка США.

Когда казалось, что магия Месси в «Интер Майами» пошла на убыль, аргентинский форвард на 97-й минуте матча с «Цинциннати» перевел игру в дополнительное временя. Месси стал автором двух результативных передач: в обоих случаях подачами аргентинца воспользовался форвард Леонардо Кампана, сделавший дубль. 23-летний эквадорец забивал на 68-й минуте и на 7-й минуте добавленного ко 2-му тайму времени.

После игры Кампана отметил лидерские качества Месси, рассказав, что аргентинец сплотил своих товарищей по команде мотивационной речью в конце первой половины дополнительного времени.

«Месси сказал нам, что нужно верить. Он сказал, что мы победим, потому что после той работы, которую мы проделали на поле, проиграть невозможно. Лео – настоящий лидер, он говорит в каждом матче, на каждой тренировке», - поделился Кампана после игры с «Цинциннати».

В последних нескольких матчах у «Майами» были нервные моменты, но почти каждый раз на помощь приходил Месси. Вот и вчера «Майами» вышел в финал Открытого кубка США благодаря аргентинцу.

4 комментария

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Nj S
Тот случай когда не просто на заработки перешел
А действительно от души играет и мотивирует других
Красавчик)
+17
0
+17
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Игорь Климов
Месси настоящий лидер и хороший мотиватор для игроков команды.
+7
0
+7
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BAGRAM-1989
Месси! Браво!
+3
0
+3
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