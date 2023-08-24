Лео Кампана рассказал, как вдохновляющая речь Лионеля Месси привела «Интер Майами» к выходу в финал Открытого кубка США.

Когда казалось, что магия Месси в «Интер Майами» пошла на убыль, аргентинский форвард на 97-й минуте матча с «Цинциннати» перевел игру в дополнительное временя. Месси стал автором двух результативных передач: в обоих случаях подачами аргентинца воспользовался форвард Леонардо Кампана, сделавший дубль. 23-летний эквадорец забивал на 68-й минуте и на 7-й минуте добавленного ко 2-му тайму времени.

После игры Кампана отметил лидерские качества Месси, рассказав, что аргентинец сплотил своих товарищей по команде мотивационной речью в конце первой половины дополнительного времени.

«Месси сказал нам, что нужно верить. Он сказал, что мы победим, потому что после той работы, которую мы проделали на поле, проиграть невозможно. Лео – настоящий лидер, он говорит в каждом матче, на каждой тренировке», - поделился Кампана после игры с «Цинциннати».

В последних нескольких матчах у «Майами» были нервные моменты, но почти каждый раз на помощь приходил Месси. Вот и вчера «Майами» вышел в финал Открытого кубка США благодаря аргентинцу.