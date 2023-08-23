Гаспачо
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🤯🤯🤯 «Как они терпят его?» Роналду сигнализировал об офсайде, когда Талиска забил победный мяч «Аль-Насра» в ЛЧ

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Фанаты «Аль-Насра» в соцсетях решили, что Криштиану Роналду показал «офсайд», когда его партнер по команде Талиска вывел команду вперед в матче плей-офф Лиги чемпионов АФК.

«Аль-Наср» обыграл дубайский «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 4:2, но матч сложился непросто для саудовского клуба.

Андерсон Талиска вывел команду вперед под занавес матча, но португальская суперзвезда странно отреагировала на столь важный гол товарища.

Болельщики думают, что Роналду сигнализировал арбитрам об офсайде, когда остальная команда отмечала забитый мяч.

💭 «Роналду просил отменить гол своего товарища по команде на последней минуте матча».

💭 «Невероятный человек. Он ревнует товарищей по команде, приносящих победу в матче».

💭 «Роналду даже не был рад голу. Вместо этого он апеллировал к арбитрам. Этот парень невероятный».

💭 «Роналду просит офсайд после гола Талиски...»

💭 «Как они терпят его?»

10 комментариев

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Карл-Хайнц Кёрбель
Ничего он не сигнализировал. Он всегда так делает🤦‍♂️Кто бы такую чушь написал бы, если не гаспачо
+18
-4
+14
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Евгений Климченко
Разве он не гол празднует🧐
+9
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+6
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Ложный Латераль
Влияние Роналду можно понять даже по тому, что даже на Спортс ру успешно существуют тематические каналы для хейтеров португальца, такие как Гаспачо, Апдейт, United Tweets и тому подобные, которые больше половины своих плюсов набирают засчёт хейтеров. Много фан сайтов, блогов и каналов разных игроков, но я не припомню больше таких игроков, под которые специально занимались хейтом.
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zugzwang
Криштик просто решил, что мяч задел его по пути в сетку ворот и гол должны записать на него, поэтому и поднял руку, чтобы обратить на это внимание судьи!
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