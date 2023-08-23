10 комментариев

Фанаты «Аль-Насра» в соцсетях решили, что Криштиану Роналду показал «офсайд», когда его партнер по команде Талиска вывел команду вперед в матче плей-офф Лиги чемпионов АФК.

«Аль-Наср» обыграл дубайский «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 4:2, но матч сложился непросто для саудовского клуба.

Андерсон Талиска вывел команду вперед под занавес матча, но португальская суперзвезда странно отреагировала на столь важный гол товарища.

Болельщики думают, что Роналду сигнализировал арбитрам об офсайде, когда остальная команда отмечала забитый мяч.

💭 «Роналду просил отменить гол своего товарища по команде на последней минуте матча».

💭 «Невероятный человек. Он ревнует товарищей по команде, приносящих победу в матче».

💭 «Роналду даже не был рад голу. Вместо этого он апеллировал к арбитрам. Этот парень невероятный».

💭 «Роналду просит офсайд после гола Талиски...»

💭 «Как они терпят его?»