Все - больше 100 миллионов.

1. Мойсес Кайседо стал игроком «Челси».

Опорный полузащитник «Брайтона» заключил с «синими» 8-летний контракт с опцией продления еще на год.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Мойсеса рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов с учетом бонусов.

«Ливерпуль» был близок к приобретению 21-летнего эквадорца за 110 миллионов фунтов, но футболист отказался от перехода, так как хотел именно в «Челси».

2. Деклан Райс стал игроком «Арсенала».

«Канониры» объявили о долгосрочном контракте с 24-летним полузащитником, перешедшим из «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за футболиста 100 миллионов фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Это самая крупная покупка в истории «канониров». До настоящего момента рекордным оставался трансфер полузащитника Николя Пепе, которого «Арсенал» купил у «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году.

3. Джуд Беллингем стал самым дорогим английским футболистом в истории.

«Боруссия» получит 115 миллионов фунтов с учетом бонусов за переход англичанина в «Реал».

Беллингем стал самым дорогим футболистом из Англии, стоимость его трансфера превысила сумму, которую «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» за Джека Грилиша (100 млн фунтов).

4. Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал игроком «Баварии».

Мюнхенский клуб объявил о трансфере капитана сборной Англии.

Кейн подписал контракт с «Баварией» до лета 2027 года и взял 9-й номер.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит за Кейна 100 млн евро и 10 млн бонусами, а сам 30-летний игрок будет получать около 25 миллионов евро в год.