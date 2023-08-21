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В этом весь Месси. В сети завирусилось видео незадолго до гола Лео в финале Кубка лиг

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Спешка ему не к лицу.

В воскресенье «Интер Майами» взял первый трофей в истории, и за это определенно стоит благодарить Месси.

Именно аргентинец забил единственный гол за команду Бэкхема в финале Кубка лиг — на 23-й минуте он вывел «Майами» вперед, и все могло бы закончится на этом, если бы нападающий «Нэшвилла» Фафа Пико не сравнял счет. В итоге матч завершился серией пенальти, в которой не только Лео, но и вся старая каталонская братия успешно реализовала свои удары. Встреча завершилась победой «Интера» (10:9 по пенальти), и Месси вместе с Бускетсом и Альбой подняли свой первый трофей в США.

На следующий день в сети завирусилось видео, на котором запечатлено поведение Лионеля за минуту до того, как он открыл счет.

Месси, которого часто критикуют за нежелание бегать, вновь бродил по газону, а игроки обеих команд носились вокруг. Он спокойно ходил, оценивая ситуацию и периодически останавливаясь, но ровно до того момента, пока он не увидел возможность для гола.

Как только Лео заприметил нужный момент, он сразу же побежал к воротам, сигнализируя своим товарищам по команде, куда бить. Как только мяч оказался у него в ногах, он сразу же пробил по воротам, открыв счет этого матча.

Пожалуй, так может только он.

10 комментариев

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Никита Смолов
По мнению специалистов за это время он должен был 10 раз добежать до собственной штрафной , 3 раза отобрать мяч и добежать до чужой штрафной. А так пешеход ))
+16
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+13
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Альфред
Это неповторимо!!)) Гений
+10
-1
+9
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Иван Иванов
Он в таком режиме лет до 45, дай бог, сможет поиграть. Очень бы хотелось )
+4
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+4
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Red_Marlboro_
Лучший с отрывом игрок в мире
+4
-1
+3
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Игорь Климов
Гений фубола - Лео Месси. 🇦🇷
+2
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chernov jr
не слежу за месси но по моему он просто пытался найти место где по нему не будет никто играть, а потом спокойно бежал открываться без опеки. как вариант
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поколение пепси
отдыхает для рывочка
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Александр Р
Когда имеешь такое понимание футбола и видение и чувство поля , то бегать не нужно , футбол - не легкая атлетика . Честно не могу припомнить футболиста настолько гениального . Некоторые люди всю карьеру развивают навык , чтобы находить нудное пространство в штрафной и получить возможность для удара , а тут все настолько легко и естественно, как на тренировочке . По истине величайший !
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Funny lepka
Без негатива,но зачем нужны нападающие?Чтобы забивать! Их задача ждать момента и реализовать его,что Месси и делает,как и другие нападающие.Соглашусь,иногда нападающий может поработать в защите в конце игры,чтобы помочь,но его основная задача забивать голы и давать ассисты,если надо.Месси под 40 через пару лет,а он забивает,так что претензий к величайшему игроку в истории и быть не должно!
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Андрей Василенко
Отпешезодтл в ПСЖ и показал себя в матчах с Баварией
А теперь на любителях тренируется
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