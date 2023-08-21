10 комментариев

Спешка ему не к лицу.

В воскресенье «Интер Майами» взял первый трофей в истории, и за это определенно стоит благодарить Месси.

Именно аргентинец забил единственный гол за команду Бэкхема в финале Кубка лиг — на 23-й минуте он вывел «Майами» вперед, и все могло бы закончится на этом, если бы нападающий «Нэшвилла» Фафа Пико не сравнял счет. В итоге матч завершился серией пенальти, в которой не только Лео, но и вся старая каталонская братия успешно реализовала свои удары. Встреча завершилась победой «Интера» (10:9 по пенальти), и Месси вместе с Бускетсом и Альбой подняли свой первый трофей в США.

На следующий день в сети завирусилось видео, на котором запечатлено поведение Лионеля за минуту до того, как он открыл счет.

Месси, которого часто критикуют за нежелание бегать, вновь бродил по газону, а игроки обеих команд носились вокруг. Он спокойно ходил, оценивая ситуацию и периодически останавливаясь, но ровно до того момента, пока он не увидел возможность для гола.

Как только Лео заприметил нужный момент, он сразу же побежал к воротам, сигнализируя своим товарищам по команде, куда бить. Как только мяч оказался у него в ногах, он сразу же пробил по воротам, открыв счет этого матча.

Пожалуй, так может только он.