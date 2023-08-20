Музыкальный исполнитель Майк Тауэрс поблагодарил Джорджину Родригес за успех своей новой песни «LaLa». Девушка Криштиану Роналду поддержала певца, а он назвал ее ее «латиноамериканской Ким Кардашьян» в последнем интервью.

Исполнитель был искренне удивлен, когда Родригес начала публиковать посты о песне, осознавая последовавший за этим мощный рекламный импульс.

«Я должен публично поблагодарить Джорджину, жену Роналду. Она первой стала постить песню. Я был удивлен! Для меня она латиноамериканская Ким Кардаьшьян. Она здорово раскрутила мою новую песню. Все зрители ее шоу на Netflix стали слушать «LaLa», – радовался Тауэрс.

Согласно EssentiallySports, хит «LaLa» бьет рекорды с момента своего выпуска. На Spotify песня собрала более 259 миллионов прослушиваний, претендуя на звание самой популярной песни на платформе. Видео с текстом набрало 182 миллиона просмотров на YouTube, а официальное видео, выпущенное 27 июля, уже набрало 42 миллиона просмотров на той же платформе.

Будет справедливо, если Майк Тауэрс добавит в свой следующий хит пару строчек о Джорджине!