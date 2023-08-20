«Латиноамериканская Ким Кардашьян». Исполнитель благодарит Джорджину, чье влияние помогло сделать его новую песню хитом
Музыкальный исполнитель Майк Тауэрс поблагодарил Джорджину Родригес за успех своей новой песни «LaLa». Девушка Криштиану Роналду поддержала певца, а он назвал ее ее «латиноамериканской Ким Кардашьян» в последнем интервью.
Исполнитель был искренне удивлен, когда Родригес начала публиковать посты о песне, осознавая последовавший за этим мощный рекламный импульс.
«Я должен публично поблагодарить Джорджину, жену Роналду. Она первой стала постить песню. Я был удивлен! Для меня она латиноамериканская Ким Кардаьшьян. Она здорово раскрутила мою новую песню. Все зрители ее шоу на Netflix стали слушать «LaLa», – радовался Тауэрс.
Согласно EssentiallySports, хит «LaLa» бьет рекорды с момента своего выпуска. На Spotify песня собрала более 259 миллионов прослушиваний, претендуя на звание самой популярной песни на платформе. Видео с текстом набрало 182 миллиона просмотров на YouTube, а официальное видео, выпущенное 27 июля, уже набрало 42 миллиона просмотров на той же платформе.
Будет справедливо, если Майк Тауэрс добавит в свой следующий хит пару строчек о Джорджине!
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