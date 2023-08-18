Фил Невилл рассказал забавную историю о своем сыне Харви, Жорди Альбе и «18»-м номере.

Альба присоединился к бывшим товарищам по «Барселона» Лионелю Месси и Серджи Бускетсу в МЛС. Жорди играл под «18»-м номером на протяжении всей своей выдающейся карьеры, но в «Интер Майами» он был занят сыном экс-звезды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии – Харви Невиллом.

Невилл-старший, который был уволен с поста тренера «Интер Майами» за пару недель до шквала трансферов суперзвезд, рассказал подкасту Тейлора Твеллмана «Офсайд» о разговоре с Харви, который провел 14 матчей за команду МЛС.

«Примерно неделю назад мой сын вернулся домой — он взял «18»-й номер, потому что я в свое время тоже под ним играл. Он пришел и сказал: «Папа, Жорди Альба хочет мой «18»-й номер». Я такой: «Что ты сказал? Надеюсь, ты ответил ему «да», а он такой: «Ну…». Я чуть не ударил его! Это Жорди Альба — дай ему свой номер и стирай его футболку каждый день! Я сказал, что на твоем месте я бы попросил его подписать свою первую футболку «Харви от Жорди Альбы».

Невилл упустил возможность поработать с Месси, Бускетсом и Альбой в «Майами», но по-прежнему полон решимости найти другую команду в Соединенных Штатах