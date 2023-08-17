💎 Лучшая левая нога мирового футбола, наравне с Месси. Джо Коул расплескался в комплиментах Букайо Сака
Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул сравнил Букайо Сака с Лионелем Месси.
«Я не думаю, что есть кто-то еще в мировом футболе, кроме, возможно, Лионеля Месси, у кого левая нога так же хороша, как у Букайо Сака, если мы берем эту позицию. Это исключительный игрок.
Вы также можете сопоставить его игру с Мохамедом Салахом - это огромный комплимент Сака. Салах - это высший класс, но египтянин в возрасте Букайо не был так хорош в физическом плане.
Я думаю, что это настоящий драгоценный камень. Англии и «Арсеналу» сильно повезло с ним. У него такие большие способности и потенциал, что его можно поставить в один ряд со звездами мирового футбола», - заявил Джо Коул.
Отметим, что Сака уже открыл счет своим голам в новом сезоне АПЛ, отметившись забитым мячом в ворота «Ноттингем Форест».
и вот кто знает теперь, может тот самый пенальти и последующая сверх-поддержка от всей страны после него и сделали из него того игрока, которым он является сейчас, и сейчас уже, он без знаменитого британского преувеличения может реально считаться суперзвездой