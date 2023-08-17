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💎 Лучшая левая нога мирового футбола, наравне с Месси. Джо Коул расплескался в комплиментах Букайо Сака

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Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул сравнил Букайо Сака с Лионелем Месси.

«Я не думаю, что есть кто-то еще в мировом футболе, кроме, возможно, Лионеля Месси, у кого левая нога так же хороша, как у Букайо Сака, если мы берем эту позицию. Это исключительный игрок.

Вы также можете сопоставить его игру с Мохамедом Салахом - это огромный комплимент Сака. Салах - это высший класс, но египтянин в возрасте Букайо не был так хорош в физическом плане.

Я думаю, что это настоящий драгоценный камень. Англии и «Арсеналу» сильно повезло с ним. У него такие большие способности и потенциал, что его можно поставить в один ряд со звездами мирового футбола», - заявил Джо Коул.

Отметим, что Сака уже открыл счет своим голам в новом сезоне АПЛ, отметившись забитым мячом в ворота «Ноттингем Форест».

5 комментариев

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Артём Лапицкий
а ведь я помню, как еще буквально 2.5 сезона назад Сака с трудом по мячу попадал своей левой ногой когда дело касалось конкретно реализации моментов, а сейчас у него помимо десятка "Роббеновских" голов левой, еще и фирменный удар на силу с правой в ближний с устрого угла, не говоря о том насколько "больше" он стал физически, и что игроки защиты стали от него отлетать... Британцы обожают переоценивать своих игроков, и я просто невероятно бесился, когда перед Евро, и особенно после, из него английская пресса пыталась своего Мбаппе сделать, хотя на тот момент он ничем еще не заслужил этого, и меня, не смотря на то, что я болею за Арсенал, прям бесил вот это вот аванс, на тот момент абсолютно незаслуженный
и вот кто знает теперь, может тот самый пенальти и последующая сверх-поддержка от всей страны после него и сделали из него того игрока, которым он является сейчас, и сейчас уже, он без знаменитого британского преувеличения может реально считаться суперзвездой
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Артём Лапицкий
Ответ Артём Лапицкий
а ведь я помню, как еще буквально 2.5 сезона назад Сака с трудом по мячу попадал своей левой ногой когда дело касалось конкретно реализации моментов, а сейчас у него помимо десятка "Роббеновских" голов левой, еще и фирменный удар на силу с правой в ближний с устрого угла, не говоря о том насколько "больше" он стал физически, и что игроки защиты стали от него отлетать... Британцы обожают переоценивать своих игроков, и я просто невероятно бесился, когда перед Евро, и особенно после, из него английская пресса пыталась своего Мбаппе сделать, хотя на тот момент он ничем еще не заслужил этого, и меня, не смотря на то, что я болею за Арсенал, прям бесил вот это вот аванс, на тот момент абсолютно незаслуженный и вот кто знает теперь, может тот самый пенальти и последующая сверх-поддержка от всей страны после него и сделали из него того игрока, которым он является сейчас, и сейчас уже, он без знаменитого британского преувеличения может реально считаться суперзвездой
вдумайтесь, два года назад 10 из 10 регулярно смотрящих игры Арсенала сказали бы, что у Николя Пепе левая в 5 раз лучше, чем у Сака, да так оно и было на тот момент... а теперь сравнения с Месси и Салахом, игрок реально растёт невероятным темпом и как же приятно за этим наблюдать
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Morning Again
Сака бесспорно талантлевыйшей игрок - бриллиант, который каждой своей игрой символизирует долгожданное возрождение Арсенала!
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Ilya Shilovskiy
Арьен Роббен одной левой оставлял в дураках столько игроков, хотя, все всегда прекрасно понимали, что он будет делать, но редко когда могли этому препятствовать.
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Konstar
Гол Ноттингему из-за пределов штрафной в 1м туре конечно эталонный
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