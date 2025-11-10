Ивоби показал вид из окна отеля в Марокко, куда заселился со сборной Нигерии

Алекса Ивоби помните? Подавал надежды в «Арсенале», потом ушел в «Эвертон» и сейчас неплохо держится в «Фулхэме». А еще он когда-то выбрал сборную Нигерии вместо Англии.

Судьба занесла нигерийскую национальную команду в Марокко. Ивоби настолько впечатлил вид из окна отеля, куда он заселился со сборной, что он просто не мог оставить подписчиков без этого зрелища.

Кстати, там уже совсем скоро пройдет начнется Кубок африканских наций. Надо бы им напомнить.

Или это «диверсия» перед важнейшим матчем плей-офф квалификации ЧМ? Но играть же с Габоном…