Гаспачо
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Боатенг психанул - закончил карьеру в 36 и расстался с красоткой-женой 😍😍😍

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Кевин-Принс больше не выйдет на поле.

«Я люблю тебя. Но для меня все кончено. Спасибо футбол», — написал футболист у себя в инстаграме.

Боатенг завязал не только с футболом - немецкий футболист почти одновременно расстался и с девушкой Валентиной Фрадеградой.

Всего год назад пара стала мужем и женой. Тогда же Кевин-Принс устроил необычную акцию в честь продления контракта с «Гертой».

Полузащитник подписал новое соглашение сроком на один год. По этому поводу 35-летний футболист пообещал выделить 2023 бесплатных кебаба для болельщиков берлинского клуба. Боатенг заказал их у заведения Hakiki kiosk.

Раздача бесплатных кебабов должна состояться за день до первого матча «Герты» в новом сезоне.

Видимо, Кевин решил начать жизнь с чистого листа - и без красотки Валентины.

What is the most popular song by Valentina Fradegrada?
VALENTINA FRADEGRADA in Bikini at a Beach in Ibiza 05/22/2019 – HawtCelebs
Valentina Fradegrada Instagram, foto bollente stesa sul pavimento in costume: «Sei una bomba»
Kevin-Prince Boateng's new girlfriend Valentina Fradegrada invented 'upside-down bikini' and is Kung Fu master | The Sun

7 комментариев

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Антон Потапов
Норм станочек
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Joey Ramone
Всего год продержались. Ну он на семейного чела и не похож.
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Денис Мартин
По факту красивая девушка. Хоть и не стмпатична мне. Не понимаю этих унизительных "ну фиг знает, на любителя", красивая девушка же.
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Anthony Glotov
Шикарна, всё при ней. Но и так же видно как она профессионально будет *бать мозги.
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