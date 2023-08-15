7 комментариев

Боатенг психанул - закончил карьеру в 36 и расстался с красоткой-женой 😍😍😍
Кевин-Принс больше не выйдет на поле.
«Я люблю тебя. Но для меня все кончено. Спасибо футбол», — написал футболист у себя в инстаграме.
Боатенг завязал не только с футболом - немецкий футболист почти одновременно расстался и с девушкой Валентиной Фрадеградой.
Всего год назад пара стала мужем и женой. Тогда же Кевин-Принс устроил необычную акцию в честь продления контракта с «Гертой».
Полузащитник подписал новое соглашение сроком на один год. По этому поводу 35-летний футболист пообещал выделить 2023 бесплатных кебаба для болельщиков берлинского клуба. Боатенг заказал их у заведения Hakiki kiosk.
Раздача бесплатных кебабов должна состояться за день до первого матча «Герты» в новом сезоне.
Видимо, Кевин решил начать жизнь с чистого листа - и без красотки Валентины.
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