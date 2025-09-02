🎥 Златана попросили назвать игрока, которого он считает лучше себя. Хоть кого-то Ибра поставил выше?

Златан Ибрагимович отлично провел время в Монако. Швед помог провести жеребьевку нового розыгрыша Лиги чемпионов, а до начала церемонии получил награду президента УЕФА, которую вручают за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества».

Пользуясь случаем, пресс-служба ЛЧ предложила Златану челлендж: шведу нужно молчать до тех пор, пока он не услышит имя футболиста, которого считает лучше себя.

Ведущий назвал Серхио Агуэро, Эдинсона Кавани, Уэйна Руни, Дидье Дрогба, Роберта Левандовского, Луиса Суареса, Карима Бензема, Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Златан за все видео не произнес ни звука.

В комментариях над классическим Златаном шутят:

💭 «Фанаты Месси, когда поняли, что он так и не заговорил».

💭 «Фанаты Роналду, когда он ничего не сказал о Пеналду».

💭 «Они просто не назвали имя настоящего GOAT».

Зачем вообще сравнивать льва с людьми?