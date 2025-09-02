В матче с «Райо Вальекано» «Барса» осталась с ничьей 1:1, единственный гол каталонцы забили с пенальти , назначенным за фол на Ламине Ямале.

Испанец сам заработал и сам реализовал одиннадцатиметровый, а заодно установил очередной рекорд лиги.

К пенальти на Ламине нашлись претензии, основная – главный арбитр Матео Бускетс не посмотрел повтор эпизода, поскольку в это время на арене «Райо» не работала система VAR, экран у поля чинили прямо во время игры.

Тур прошел, футболисты разъехались по сборным, а вопросы о судействе не прекращаются. В расположении национальной команды Карвахалю пришлось рассуждать об эпизоде с Ламином – Дани считает , что нарушения не было.

Хаби Алонсо раздавал фанатам автографы у базы «Мадрида», когда журналист El Chiringuito спросил тренера о пенальти Ямаля. Тренер «королевского клуба» лишь рассмеялся:

«Я так и знал, что вы меня об этом спросите!»

На вопрос Хаби так и не ответил, он спокойно продолжил подписывать фанатские футболки.

На посту тренера «Реала» Алонсо приходится постоянно говорить с журналистами о «Барсе». Он отвечал на вопрос о судействе в игре «блауграны» с «Мальоркой», а через неделю испанцу пришлось рассуждать о том, лучше ли каталонцы «сливочных».

Хорошо, что Хаби уже привык.