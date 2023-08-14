Джорджина Родригес в роскошном красном платье получила в свои руки первый трофей Криштиану Роналду в составе «Аль-Наср».

Это была ночь смешанных эмоций для легендарного португальца, поскольку он был вынужден покинуть поле из-за травмы. Криштиану повредил колено и не смог продолжить игру, его увезли на электрокаре на 115-й минуте матча.

Роналду дважды забил «Аль-Хилялю» и выиграл свой первый трофей после переезда на Ближний Восток – Кубок арабских чемпионов.

Травма не помешала Роналду отпраздновать победу после финального свистка. 29-летняя Джорджина и остальные члены его семьи вскоре присоединились к веселью.

Девушка поделилась несколькими снимками, на которых она запечатлена в обтягивающем красном платье и демонстрирует Золотую бутсу лучшему бомбардиру Кубка арабских чемпионов, которым, разумеется, стал Роналду.