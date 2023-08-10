Экс-защитник «Барсы» Марк Бартра год назад уехал в турецкий «Трабзонспор», а этим летом вернулся в «Реал Бетис». Сложно поверить, но сейчас молодому и талантливому «Бартре» 32 года. Несмотря на это, у испанца все в полном порядке: он поездил в Европе, выигрывал ЛЧ внутренние чемпионаты, а еще встречается с моделью Джессикой Гойкочеа.

Факт, в который поверить еще сложнее: Бартра начал роман с Джессикой после 6 лет совместной жизни с другой девушкой. О Гойкочеа известно не так много, кроме того, что у нее почти 2 миллиона подписчиков в соц сетях, которые называют ее богиней.