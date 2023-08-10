Гаспачо
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Экс-игрок «Барсы» расстался с девушкой после 6 лет отношений. Новая страсть – модель с прозвищем богиня. Похоже, недавно она смогла это доказать 🔥🔥🔥

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Экс-защитник «Барсы» Марк Бартра год назад уехал в турецкий «Трабзонспор», а этим летом вернулся в «Реал Бетис». Сложно поверить, но сейчас молодому и талантливому «Бартре» 32 года. Несмотря на это, у испанца все в полном порядке: он поездил в Европе, выигрывал ЛЧ внутренние чемпионаты, а еще встречается с моделью Джессикой Гойкочеа.

Факт, в который поверить еще сложнее: Бартра начал роман с Джессикой после 6 лет совместной жизни с другой девушкой. О Гойкочеа известно не так много, кроме того, что у нее почти 2 миллиона подписчиков в соц сетях, которые называют ее богиней.

Jessica Goicoechea wowed in a see-through dress
The snaps are from a trip to Mallorca
She uploaded the snap to Instagram
Jessica Goicoechea went for the almost all-over tan in the Maldives
Jessica was more modest when she fronted up for another snap
Jessica Goicoechea was recently hailed as the ‘world's hottest woman’
Jessica and the footy star have now gone official
She is known as a Spanish influencer

 

3 комментария

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atomio
отличная. всё при ней. не скелет. есть за что ухватиться. ябв.

спасибо.
+6
-2
+4
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red hikkikomori
Вот это булки)Да и в целом фигура 🔥
+1
-1
0
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Oleg Kostin
И с ней он расстанется, такие девушки не для отношений предназначены, а как красивый брелок к богатому мужику, они умирают в одиночестве в основном, тысячу историй уже на эту тему было.
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0
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