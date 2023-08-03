Гаспачо
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Интернет-битва. Болельщик «МЮ» мощно ответил на троллинг фаната «ПСЖ» из-за трансфера Хейлунда

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Попал в ловушку.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо объявил о том, что датский форвард Расмус Хейлунд подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед». При этом в договоре есть опция продления еще на сезон.

В комментарии к журналисту пришел пользователь под ником PSG_lo и описанием профиля «ПСЖ» |Всегда говорю факты». Он назвал Хейлунда «средним игроком».

К сожалению для болельщика «ПСЖ», он нарвался на находчивого фаната «Юнайтед», который ответил ему: «Отказал твоему клубу».

В этой интернет-битве с разгромным счетом побеждает клуб из Манчестера.

Расмус Хейлунд был в сфере интересов «ПСЖ», однако парень с детства болеет за «МЮ» и отказал всем клубам, кроме манчестерского. По данным инсайдеров, «Аталанта» получит за него более 70 млн евро.

2 комментария

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😂На спортсе поинтереснее битвы, могли бы сделать новость про "битву" местных комментаторов)
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