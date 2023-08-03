Месси провел всего три матча за «Интер Майами», но уже успел забить пять голов! В двух последних встречах Лео записал на свой счет по дублю.

В США аргентинец явно чувствует себя комфортно. Болельщики «Интер Майами» просто без ума от нападающего, такой фанатской любви Месси не хватало в Париже. Да и на футбольном поле он уже зажигает, даже без периода адаптации к новым стране и чемпионату. Лионель, к примеру, первым в истории «Интер Майами» забил больше одного гола в двух матчах подряд.

Многие поклонники футбола посчитали намеком на хорошее моральное состояние Месси то, что он начал праздновать забитые мячи необычным способом.

В матче против «Атланты» Лео отметил гол, призвав молот Тора – скандинавского бога и супергероя вселенной Marvel.

Тогда игрок объяснил, что таким образом он посвятил гол семье. Тор – любимый супергерой старшего сына аргентинца. Все очень мило и вполне логично.

Однако потом Месси вновь отметил взятие ворот в супергеройском стиле. В 1/16 финала Кубка лиг «Интер Майами» обыграл «Орландо Сити» со счетом 3:1, Лионель оформил дубль. Один гол нападающий отпраздновал, перекрестив руки на груди. Этот жест – отсылка к Черной пантере, еще одному супергерою Marvel.

Откуда у Лео взялась внезапная страсть к супергероям? При чем любопытно, что футболист делает отсылки именно на персонажей Marvel. У Обамеянга, например, целая коллекция празднований в стиле супергероев разных вселенных. Тут тебе и Человек-паук от Marvel, и Бэтмен от DC.

Пока для своих празднований Месси выбирает исключительно персонажей Marvel. Похоже, избирательности Лионеля есть объяснение. И дело может быть не в предпочтениях его детей, а в рекламных обязательствах аргентинца.

Этим летом MЛС в коллаборации с Adidas и Marvel выпускает коллекцию в стиле супергероев. Публике уже представлены форма для разминки, а также мяч, которым 20 июля играли футболисты в матче «Арсенала» против всех звезд МЛС.

В дизайне снаряда использованы логотипы участников коллаборации, а также изображения «Мстителей».

Возможно, супергеройские празднования Месси – часть рекламной кампании Adidas и Marvel, обязательства, которые Лео необходимо выполнять по контракту? Утверждать не беремся, но такая теория кажется вполне правдоподобной, ведь до этого за аргентинцем подобных празднований замечено не было.

В чем бы ни крылась причина, новые празднования Месси выглядят ярко и задорно. Тем более для многих аргентинец сам по себе супергерой.

Как вам такая теория? Согласны с ней?